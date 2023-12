Organizaciones respaldaron al INT: "Los recursos son públicos y se aprueban en el Congreso"

Diversas entidades vinculadas al teatro aseguraron que los recursos que maneja el Instituto Nacional del Teatro "son públicos y se aprueban en el Congreso de la Nación junto al Presupuesto Nacional", en respuesta a expresiones del asesor presidencial Federico Sturzenegger, quien acusara al INT de tener "unidades básicas en todas las provincias" desde donde "el kirchnerismo y La Cámpora repartían plata a la cultura".

El documento, titulado "Nada está oculto en el Instituto Nacional del Teatro", y firmado por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, ARTEI, Grupos Estables de Teatro Independiente (GETI), Asociación de Profesionales de la Dirección Escénica Argentina, entre otras organizaciones, contiene una serie de puntos que apuntan a contradecir las afirmaciones del extitular del Banco Central entre 2015 y 2018.

"Teatristas de todo el país conocemos tanto el origen como la asignación de los fondos porque son públicos y transparentes. La sociedad toda puede acceder a esa información", afirmaron en el comunicado respaldado también por la Red de Salas Teatrales de la Provincia de Buenos Aires, Asociación de Salas Independientes de Chaco y Asociación de Teatros Independientes de Rosario.

Además, destacaron que "los recursos del INT se distribuyen y asignan en forma democrática y federal" y que sus integrantes, representantes de cada provincia, "son elegidos por Concurso Público".

Durante una entrevista concedida ayer a Radio Mitre, Sturzenegger había asegurado que, cuando el kirchnerismo sancionó la Ley de Medios, "le cobraron un montón de impuestos a los medios para financiar al Instituto de Teatro y al INCAA".

Y añadió que "como sociedad no sabemos cuánta plata era, porque era un chorro de guita que venía de estos impuestos que venía por un caño oculto y caía ahí"

Al respecto, en el comunicado suscrito por la Red Escénica Traslasierra y la Agrupación de Tecnicxs de Teatro Independiente de la Argentina, respondieron que "con el nacimiento del INT no se creó ningún impuesto nuevo, sino que se asignó un porcentaje de tasas y multas que ya pagaban las empresas de comunicación audiovisual".

Además, destacaron que "nunca se le exigió a ningún beneficiario una determinada línea u orientación artística o política, primando siempre el pluralismo en su más amplio sentido".

"Los recursos del INT generan fuentes laborales genuinas y aportan a la virtuosa relación entre cultura y trabajo", agregaron.

Al final del comunicado, recordaron que "La cultura – y el teatro como parte de ella – es un derecho básico de los seres humanos" y que, por ello, "los recursos invertidos, de manera transparente y eficiente, no solamente no deben ser recortados sino que deben crecer año tras año".

