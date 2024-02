Paco de Lucía: "Casi siempre toco mal"

Perfeccionista e introspectivo, a pesar de su reconocimiento mundial, el guitarrista Paco de Lucía era un inconformista: "Casi siempre todo mal", resumió en una entrevista brindada en la Argentina, en 1988.

"Yo me subo al escenario para disfrutar. A veces pasa que sientes que los pies se te van del suelo y empiezas a volar y sientes que te sabes toda la música del mundo y es una sensación preciosa. Es una droga natural y, cuando eso pasa, simplemente sientes que no perteneces a este mundo", pero no pasa todos los días", confesó en una entrevista televisiva con Fernando Bravo y Néstor Ibarra.

"Uno sube al escenario siempre con esa esperanza. Todo artista sube al escenario para sentir eso. Pero la verdad es que no pasa cada día. A mí tampoco", dijo

"En el flamenco había una concepción de que lo antiguo era lo puro, pero a veces es sólo antiguo. Por eso fui haciendo cosas nuevas", explicó en esa misma entrevista sobre su modo de acercamiento a la música. (Télam)