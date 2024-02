Paramount+ suma a su catálogo "Curfew", policial en que los varones viven un toque de queda nocturno

La plataforma Paramount+ suma a su catálogo a la serie de suspenso británica "Curfew", ambientada en un mundo en el que los varones son forzados a vivir bajo un estricto toque de queda nocturno y se descubre el cuerpo de una mujer asesinada, lo que lleva a una investigación para develar el misterio.

Protagonizada por Sarah Parish, Mandip Gill de "Doctor Who", Mitchell Robertson y la cantante Alexandra Burke, "Curfew" se desarrolla en una sociedad en la que los varones viven bajo la "Ley de seguridad de las mujeres", lo que significa que están sujetos a un estricto toque de queda de 7 PM a 7 AM, con sus movimientos siendo rastreados por una etiqueta en el tobillo las 24 horas.

Cuando se descubre el cuerpo de una mujer brutalmente asesinada durante las horas del toque de queda y abandonada en las escaleras del Centro de seguridad para mujeres, la veterana oficial de policía Pamela Green cree que un hombre es el responsable, pero en un mundo donde los hombres están sujetos al sistema de toque de queda, su teoría es rechazada.

Parish ("Quédate cerca") interpreta a la investigadora principal Pamela, mientras que Robertson ("Mayflies") es el policía novato Eddie, que sigue a Pamela durante la investigación. Gill se une al elenco como Sarah, una empleada del centro de etiquetado local en el centro de la investigación de Pamela y Eddie. Burke es Helen, una maestra de escuela local bien intencionada y defensora del toque de queda.

La productora Nathalie Peter-Contesse calificó a Curfew como un "espectáculo provocativo y emocionante que pretende contribuir a la importante conversación sobre la violencia contra las mujeres", consignó el sitio especializado de Hollywood Deadline.

Joasia Goldyn ("Britannia") es la directora de "Curfew", mientras que Lydia Yeoman ("The Haze") es la guionista principal, que escribe junto a Jess Green ("EastEnders") y Sumerah Srivastav ("Manifiesto"). (Télam)