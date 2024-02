Piden a las autoridades iraníes que permitan a dos directores viajar al Festival de Cine de Berlín

La organización del Festival Internacional de Cine de Berlín, emitió un comunicado pidiendo a las autoridades iraníes que permitan viajar a los directores del filme " My Favourite Cake ", Maryam Moghaddam y Behtash Sanaeeha, para presentar su filme en la berlinale de este año que comenzará el 15 de febrero, informó la prensa internacional.

Desde que se anunció que "My Favourite Cake" se estrenará en competencia en el festival, las autoridades iraníes prohibieron viajar a Moghaddam y Sanaeeha y les confiscaron sus pasaportes, según el sitio especializado Variety. También se enfrentan a un juicio "en relación con su trabajo como artistas y cineastas".

"La Berlinale es un festival fundamentalmente comprometido con la libertad de expresión y de las artes para todas las personas en todo el mundo, y estamos consternados al saber que a Moghaddam y Sanaeeha se les podría impedir viajar a presentar su película y encontrarse con su público en Berlín", afirmaron en un comunicado desde el festival.

"Pedimos a las autoridades iraníes -agregaron- que devuelvan los pasaportes y pongan fin a todas las restricciones que les impiden viajar libremente a Berlín este febrero, junto con otros directores internacionales y talentos cinematográficos de todo el mundo".

El dúo de directores estuvo en Berlín en 2021 para su película "Ballad of a White Cow", que se estrenó en competición.

"My Favourite Cake" sigue a Mahin, de 70 años, que vive sola "hasta que decide romper su rutina solitaria y revitalizar su vida amorosa -explica la descripción de la trama de la película- pero a medida que ella se abre al romance, un encuentro inesperado rápidamente se convierte en una velada inolvidable". (Télam)