"Piti" Fernández defendió el valor de los festivales populares

Juan "Piti" Fernández, una de las presencias rockeras de la última jornada de la Fiesta Nacional de la Confluencia, en Neuquén, que concluyó anoche, defendió la participación del Estado en los festivales populares a la vez que aclaró que son pertinentes las instancias de control.

"Cuando se hacen festivales de esta magnitud siempre hay detractores. Si es para poner palos en la rueda, me parece que esas críticas no van. Si es para mejor control, eso es bueno. No está de mal echar un ojo", dijo.

Fernández destacó que los festivales "generan trabajo" en las ciudades y que a veces pueden existir situaciones de "disparidad", pero rechazó que se trate de razones para no realizarlos.

El cantante ya había sido parte de la edición 2023 de la Fiesta Nacional de la Confluencia, en aquella ocasión como líder de Las Pastillas del Abuelo.

(Télam)