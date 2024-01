Presentaron la programación de la 74° edición del Festival Internacional de Cine de Berlín

El Festival Internacional de Cine de Berlín presentó su 74° edición con una selección de películas que logra un equilibrio entre autores consagrados y nuevas voces, con el mexicano Alonso Ruizpalacios y el dominicano Nelson Carlo de los Santos Arias entre los candidatos al premio principal.

Con "La Cocina", Ruizpalacios vuelve por tercera vez a la sección a competición de la Berlinale después de presentar "Museo", en 2018, y "Una película de policías", en 2021, con un filme ambientado íntegramente en la cocina de un gran restaurante de Nueva York.

En tanto, De los Santos Arias se centra en un joven hipopótamo que fue llevado desde su tierra natal en África hasta Colombia para residir en el zoo privado de Pablo Escobar, y tras ser asesinado en la selva colombiana, regresa como fantasma.

"Another End", del italiano Piero Messina, con el mexicano Gael García Bernal y la franco-argentina Bérénice Bejo, transcurre en un futuro distópico. Como si estuviera atrapado en un túnel de dolor, el afligido protagonista intenta encontrar consuelo en un programa que ofrece sustitutos humanos a los fallecidos.

Por otra parte, el festival abrirá con la coproducción entre Irlanda y Bélgica "Small Things Like These", de Tim Mielants, protagonizada por Cillian Murphy.

"Estamos especialmente orgullosos de la selección de este año, que logra el mejor equilibrio posible entre autores que apreciamos y admiramos y nuevas voces poderosas en el panorama del cine independiente", destacó el director artístico Carlo Chatrian.

Agregó que "lo que impulsa la selección es, por supuesto, la variedad de las historias y sus narradores, pero también y sobre todo la pluralidad de estilos con el objetivo de mostrar las amplias posibilidades del lenguaje cinematográfico".

Así, entre las veinte películas a competición hay dos óperas primas -la italo-suiza "Gloria", de Margherita Vicario, y "Mé el Aïn" ("Who Do I Belong To"), de Meryam Joobeur, una coproducción entre Túnez, Francia, Canadá, Noruega, Catar y Arabia Saudí.

Por otro parte, nueve de los cineastas ya han estado antes en la Berlinale, seis de ellos en la sección a competición.

Entre los aspirantes a Oso figuran la coproducción germano-francesa "Architecton", de Victor Kossakovsky, "uno de los pocos cineastas capaces de combinar un enfoque visual impactante con la preocupación real por el destino del planeta Tierra", manifestó Chatrian.

"Black Tea", de Abderrahmane Sissako, una coproducción entre Francia, Luxemburgo, Taiwán, Mauritania, Costa de Marfil, supone el regreso después de diez años de "uno de los directores más destacados del continente africano" con "probablemente su película más compleja y fascinante".

El documental producido entre Francia, Senegal y Benín "Dahomey", de Mati Diop, es el viaje de tres grandes estatuas de vuelta al lugar de donde fueron robadas hace más de un siglo.

"L’ Empire" ("The Empire"), de Bruno Dumont y coproducido entre Francia, Italia, Alemania, Bélgica y Portugal, supone el regreso de "uno de los cineastas más originales y provocadores de nuestro tiempo".

Tras su exitosa serie "Irma Vep", el francés Olivier Assayas vuelve con el largometraje "Hors du temps" ("Suspended Time"), una comedia rodada íntegramente en la casa de campo de sus padres.

El alemán Andreas Dresen regresa con "In Liebe, Eure Hilde" ("From Hilde, With Love"), al igual que lo hacen Maryam Moghaddam y Behtash Sanaeeha, con la película "Keyke mahboobe man" ("My Favourite Cake"), coproducida entre Irán, Francia, Suecia y Alemania.

"Langue Étrangère", una coproducción franco-germano-belga, es la tercera película de Clarie Burger, mientras de Estados Unidos llega "A Different Man", de Aaron Schimberg, mientras que "Shambhala", de Min Bahadur Bham, coproducida por Nepal, Francia, Noruega, Hongkong/China, Turquía, Taiwán, Estados Unidos y Catar, es la primera película de un realizador nepalí en competición.

El alemán Matthias Glasner regresa por tercera vez a competicón con "Sterben" ("Dying"), mientras Veronika Franz y Severin Fiala, considerados "de los creadores más originales de lo que los críticos llaman cine de género elevado" compiten con este filme histórico austro-germano "Des Teufels Bad" ("The Devil’s Bath").

Completan la selección de películas a competición "Vogter" ("Sons"), del realizador sueco-danés Gustav Möller, y "Yeohaengjaui pilyo" ("A Traveler’s Needs"), del coreano Hong Sangsoo, "no sólo una presencia recurrente" en el festival, sino alguien que representa "la quintaesencia de una forma de hacer cine que opone la creatividad al dictado del presupuesto", indicó Chatrian. (Télam)