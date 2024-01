R.E.M., Steely Dan y Timbaland, entre los nuevos inducidos al Salón de la Fama de Compositores

R.E.M., Steely Dan y Timbaland son algunos de los artistas que pasarán a formar parte en 2024 del Salón de la Fama de los Compositores, según anunció el comité ejecutivo a la prensa internacional.

Entre los nuevos inducidos también aparecen Hillary Lindsey, autora de diversos éxitos entre los que destaca "Million Reasons, popularizado por Lady Gaga; y Dean Pitchford, responsable nada menos que de los temas centrales de "Fama" y "Footloose".

En tanto, en esta nueva selección, quedaron afuera nombres fuertes de la industria como la leyenda del funk George Clinton, Public Enemy, Tracy Chapman y Bryan Adams, entre otros.

“Lo he dicho antes, pero la industria musical no existe sin que los compositores entreguen primero grandes canciones. Sin ellos no hay música grabada, ni negocio de conciertos, ni merchandising… nada, todo empieza con la canción y el compositor", comentó el presidente de la institución, el exlíder de Chic y prestigioso productor Nile Rodgers, al dar a conocer a los nuevos inducidos.

Y añadió: "Estamos muy orgullosos de reconocer continuamente a algunos de los compositores culturalmente más importantes de todos los tiempos y de que la lista de 2024 represente no solo canciones icónicas sino también diversidad y unidad entre géneros, etnias y géneros, compositores que han enriquecido nuestras vidas y literalmente enriqueció la música y las vidas de miles de millones de oyentes en todo el mundo”.

La ceremonia de ingreso se llevará a cabo el 13 de junio en su habitual espacio del Hotel Marriott Marquis de Nueva York, aunque como ya es costumbre, no será transmitida y solo podrá acceder al lugar un exclusivo grupo. (Télam)