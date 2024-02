Raúl Lavié canta un tema de Leonard Cohen en tributo a su obra en español

“El poeta, canciones de Leonard Cohen en español", propuesta creada por Mario Siperman -tecladista de Los Fabulosos Cadillacs- y Gustavo Roca en homenaje al gran artista canadiense, presenta una versión acompañada de un video del clásico “Famous Blue Raincoat”, interpretada por Raúl Lavié

La versión del reconocido cantante tanguero de “Famous ” es un adelanto del tercer volumen de la proyecto que, junto a otras canciones cantadas por diferentes artistas, podrá escucharse en vivo en un concierto que se realizará el próximo 27 marzo en Café Berlín, del barrio porteño de Villa Devoto.

Siperman contó a Télam que lo fundamental de este proyecto que concreta después de 10 años, "es la posibilidad de escuchar los temas de Cohen en español, lengua que él amaba" y aclaró que se trata de "una banda que homenajea su obra más que nada y no una banda tributo".

"Por otro lado, no es un artista que haya sido muy popular en Argentina, así que también nos gusta poder difundir su obra aquí", agregó Siperman,

El proyecto nació para reivindicar y celebrar la obra de Cohen, de la mano del productor Siperman y Gustavo Roca (guitarrista y productor); y ya lleva dos discos editados en los que participaron figuras como Nito Mestre, Cucuza Castiello, Emilio del Guercio, Daniela Herrero, Antonio Birabent y Leo García, entre muchos más.

Cohen (1934-2005) es un cantante, compositor y escritor admirado dentro del rock mundial. Su figura llegó a la Argentina pero no se caracterizó por alcanzar popularidad. Este proyecto propone acercar en versiones adaptadas al español sus canciones y su singular mirada sobre temas universales.

Nacido en Montreal y dueño de una voz grave y una imagen elegante, Cohen fue un músico fundamental del folk estadounidense de los 60 y 70 y una gran influencia para buena parte de los cantautores contemporáneos. (Télam)