Reinician los rodajes para la segunda temporada de "The Sandman"

La producción detrás de "The Sandman", serie basada en la reconocida novela gráfica del autor británico Neil Gaiman que sigue la historia de un ser cósmico que crea y controla los sueños luego de su escape de un cautiverio de más de un siglo, dio a conocer hoy que reiniciaron los rodajes para la segunda temporada tras su interrupción por las huelgas que los sindicatos de Guionistas y de Actores de Estados Unidos llevaron a cabo desde mayo hasta principios de noviembre.

Además, según informó el sitio especializado Variety, la noticia trascendió en ocasión del 35to. aniversario de la novela original, publicada por DC Comics, por lo que el propio Gaiman aprovechó para publicar una carta a las y los fans de este universo, en la que recordó cómo esta narrativa "puso a muchas personas y personajes en caminos que parecían, incluso en ese entonces, tan improbables como imposibles".

"En esa época, la mayoría de los cómics eran protagonizados por superhéroes. Pero 'Sandman' no era eso. No se parecía a nada, pero mágicamente (la magia consistente en trabajo duro, mucha confianza juvenil y algunas personas clave que creyeron en esta visión), se nos dio la oportunidad de contar la historia que tenía en mi cabeza", agregó el también creador de títulos que tuvieron su adaptación a la pantalla chica como "Good Omens" y "American Gods".

En esa línea, agregó que "a veces, en este viaje, el camino parecía imposible": "Nunca podría haber concebido el impacto que estos personajes iban a tener en las personas o en el mundo. Cuando miro lo que hay hacia adelante, sin embargo, no veo oscuridad. Veo cómo el mundo de 'The Sandman' sigue creciendo, evolucionando y tomando nuevas formas", dijo.

"Esta semana reiniciamos oficialmente la producción en la próxima secuencia de historias" para la serie, continuó Gaiman, quien también reconoció a su "genial" showrunner, Allan Heinberg, y "a las incontables personas que están al frente y detrás de la cámara, construyendo algo infinitamente especial": "Voy a ser paciente. Se vienen cosas buenas", concluyó.

La primera temporada de "The Sandman", que estrenó en agosto del año pasado con un undécimo episodio extra sorpresa que se sumó al catálogo de Netflix una semana después del lanzamiento, recibió buenas reseñas por parte de la crítica y de la audiencia, aunque desde el vamos estuvo bajo la lupa de sus fieles seguidores, que como sucede con cualquier adaptación de este tipo, suelen establecer niveles de exigencia y expectativas muy altos.

En este caso, la presencia del propio Gaiman en el equipo de guionistas y como productor ejecutivo de la serie fue una suerte de garantía para conservar el espíritu de la narrativa, reflejados en esta versión en formato chico para el streaming con la combinación de los dos primeros arcos argumentales del cómic.

"The Sandman" sigue a Sueño -o Morfeo- (Tom Sturridge), la personificación antropomórfica de una entidad metafísica y el rey del sueño, capaz de moldear las fantasías y los miedos de la humanidad, y que es apresado por error por el líder de un rito ocultista a comienzos del siglo XX, despojándolo de las herramientas que canalizan y amplifican sus poderes.

Más de 100 años después, el protagonista logra escapar de su encierro para descubrir que su reino está destruido, que muchas de las pesadillas que había creado vagan por el mundo material a voluntad y que millones cayeron en graves enfermedades de sueño porque él no estaba para regular el universo onírico.

Para restaurar sus fuerzas y poner en orden el mundo de la vigilia y la ensoñación, Morfeo comenzará un periplo por distintos planos y líneas de tiempo encontrándose con viejos amigos y enemigos.

El elenco de la primera temporada de la serie contaba con la participación de Boyd Holbrook, Gwendoline Christie, Charles Dance, Jenna Coleman, David Thewils, Stephen Fry y Patton Oswalt, entre más. (Télam)