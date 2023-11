Reprograman el show de hoy de Taylor Swift para el domingo a causa de la tormenta

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El recital que iba a ofrecer esta noche la artista estadounidense Taylor Swift, con el que marcaría la segunda parada de su trío de conciertos en el estadio Monumental de Núñez, fue suspendido por las pésimas condiciones climatológicas y reprogramado para este mismo domingo, anunciaron los organizadores.

“Me encanta un espectáculo bajo la lluvia, pero nunca voy a poner en peligro a mis fans ni a mis compañeros artistas y equipo. Hemos reprogramado el espectáculo de esta noche en Buenos Aires para el domingo debido a que el clima es tan caótico que sería inseguro intentar realizar este concierto. ¡¡La buena noticia es que podré quedarme más tiempo en Argentina!!”, publicó esta tarde la artista en su perfil de X (ex Twitter), @taylorswift13.

El posteo de la estrella pop replicó el comunicado de la productora DF Entertainment, responsable de la organización de estos recitales en Argentina.

“REPROGRAMACIÓN DE SHOW. Debido a las condiciones climáticas adversas priorizando la seguridad del público, el show de Taylor Swift / The Eras Tour programado para hoy en River Plate se reprograma para el domingo 12 de noviembre a la misma hora”, señala el texto oficial.

“Todos los tickets para la función del viernes seguirán siendo válidos para el show del domingo”, se añadió, en tanto que se invita a visitar la web y las redes de la productora para más información.

La parada argentina del Eras Tour de Swift tuvo ayer su primer capítulo, con un espectacular show de más de tres horas ante 70.000 personas que colmaron el estadio de River.

De no mediar nuevas modificaciones, Swift volverá a presentarse por segunda vez en el mismo lugar mañana por la noche, para cerrar el domingo con el concierto reprogramado por las fuertes lluvias de hoy. (Télam)