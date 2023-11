Robot Zonda cierra el año con la presentación de un disco y show en vivo

El grupo de pop Robot Zonda presenta su último disco, "UFF", el viernes 1 de diciembre como cierre del año con un show que invitará al baile, acompañado por visuales en el reducto porteño de Flores Planta Alta.

"Nosotros hacemos nuestras canciones, ensayamos, producimos nuestros discos, producimos nuestros espectáculos y en vivo no hacemos playback", dijo Kiko Robot, líder de la banda y colaborador de otras, con 20 años dentro de la música.

Con una formación musical clásica, los Robot Zonda muestran un estilo aceitado, en el que la desfachatez de la electrónica se amalgama muy bien con las armonías vocales y melódicas, lo cual se suma a una producción artística que está en el más mínimo detalle, dándole un plus a las composiciones.

El sexteto (antes cuarteto), se encuentra en su segunda etapa como banda. En sus inicios, el grupo se reflejaba en letras que cantaba sobre el descontrol de la noche rockera, el uso de sustancias y el desenfreno con el alcohol. Esta segunda etapa, el grupo completado por Javi, Paky, Billy, Dani y Noni, se apoya en líricas más aplacadas, aunque mantiene con vida el jovial espíritu del grupo nacido en 2006.

"Los cambios no los buscamos, son naturales, las giras, las amistades con otros músicos, la vida de la cultura rock, y ser argentinos, nos llevó de forma natural a contemplar un álbum más rockero. Por eso se llamó 'Álbum Negro' (en alusión al clásico de Metallica). Así y todo, tiene matices, no es monótono. No te aburrís nunca".

Robot Zonda fue pionero en la creación del concepto del "tour escolar", realizando dos giras con 50 shows cada una en colegios porteños. En 2009, fueron nominados en los premios MTV Latinoamérica en la categoría de "banda revelación" gracias a su video independiente

"Somático". Además, formaron parte de la grilla de festivales como el Hot Festival, Personal Fest, Festival Código País y Festival Ahora!.

"Yo compongo y escribo todos los días hace muchos años, también me encargan para otros músicos, tenemos canciones y discos para sacar hasta que estemos muertos. Lo único importante para nosotros es que la letra tenga un mensaje mega súper claro, sonoramente suene asesino y que tenga una melodía y una armonía linda que nos guste cantar a nosotros mismos. Fácil", explicó Kiko Robot.

El músico del barrio porteño de Flores comentó que el recital del viernes lo preparan como "una patada en la cara" porque sus shows se tratan de "espectáculos" en el que el sonido, la iluminaria, las pantallas y la interacción con el público son trabajados con "obsesión".

"Nosotros hacemos la nuestra, lo que esté pasando o la moda que te imponen no es nuestro problema, nos concentramos en ser perfectos y cumplir nuestros sueños como músicos, pero la única ley es que nos divierta, sino no lo hacemos", afirmó.

En su trajín, Robot Zonda suele sacar un single por mes, al cual lo acompañan con un recital dentro de CABA, aunque también suelen organizar giras por el interior, países limítrofes y hasta en Nueva York. En Planta Alta, el grupo presentará "UFF", "donde -detalla el artista- encontrás una auténtica banda de rock clásico, pasando por rock, pop, country, folk, soul, funk y una canción triste y lenta para llorar, un blues. Después de esto, salimos de gira a presentar este nuevo material, siempre tocando". (Télam)