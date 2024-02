Este lunes, se llevó adelante una nueva edición del “Congelados” en la Casa de Gran Hermano. En esta oportunidad, Rosina Beltrán recibió la visita de su madre, quien vino desde Uruguay para participar del desafío.

Sin embargo, Rosina le habló a su mamá en el “Congelados” y recibió una sanción doble de Gran Hermano.

“Quiero aclararles que la regla del Congelados son claras: no se puede reaccionar, no se puede hablar, etc. ¿Está claro?”, anunció el ojo que todo lo ve por los parlantes de la casa luego de que Manzana también haya recibido una visita.

“Rosina, lamentablemente a tu madre le has preguntado por Mágica, tu gatita. Eso significa sanción. Mañana no vas a poder participar de la prueba del líder”, comunicó Gran Hermano en primera instancia.

“Tampoco vas a poder participar por la casa. Espero haber sido claro. Son las reglas”, finalizó GH, en referencia a la prueba que habrá el miércoles.

El resto de los jugadores le recomendó a la uruguaya que se focalice en que vio a su mamá y no en la sanción doble que recibió por hablarle.

“Se me escapó”, reconoció Rosina en diálogo con Santiago del Moro.