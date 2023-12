Rottemberg: la estrategia de sostener precios "tuvo aceptación" en el inicio de la temporada teatral

El productor teatral Carlos Rottemberg aseguró que se va a registrar un “crecimiento de espectadores” de la primera semana de la temporada teatral marplatense en comparación con la misma época de 2022, gracias a la “aceptación” que tuvo en el público su estrategia de mantener fijos los valores de las entradas en el precio que tenían en octubre.

“Con las funciones de esta noche termina el año teatral 2023, confirmando que tuvo aceptación en el público la propuesta de fijar un ‘precio amigable’ a la entrada a los espectáculos en Mar del Plata”, planteó en un breve texto en la cuenta de X (ex Twitter) de su complejo Multiteatro.

El histórico productor, que redondea casi 50 años de trabajo en el rubro y llevó a “la Feliz” una decena de espectáculos a sus seis teatros (América, Atlas, Bristol, Lido, Mar del Plata y Neptuno), había anunciado el 13 de diciembre que ante la incertidumbre por la crisis económica no trasladaría la inflación de los costos al precio de los tickets, que se mantendrían entre 8.000 y 12.000 pesos en sus valores más caros.

“En días sorprenderá la información auditada sobre el crecimiento de espectadores de esta primera semana -última de diciembre y arranque de la temporada- en comparativa con el mismo período del año pasado”, aseguró en otra parte del “tuit”, y añadió: “Haber difundido y dado certeza pública de los valores de la taquilla, los cuales se mantienen sin modificarse pese a la ola inflacionaria, sumado a una mayor atracción en las propuestas y más funciones, logra cerrar hoy en alza el mes de diciembre, en contraposición a una menor cantidad de turismo llegado a la ciudad hasta el momento”.

Pese a los buenos indicadores, Rottemberg se mostró cauteloso e indicó que “habrá que darse tiempo en enero para confirmar si la tendencia se consolida o no, una vez que todos los espectáculos que aún no estrenaron completen los escenarios”.

“La decisión anticipada de anunciar el precio del teatro en Mar del Plata -brindando certidumbre- estaría resultando una señal positiva”, completó el productor, que renovó su compromiso por apostar “a lo mismo de hace casi cinco décadas: por más Teatro, más Cultura y más Trabajo”. (Télam)