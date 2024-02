Sandra Luna, Paula Maffia y Rosario Ortega participan del tributo "Sandro X Nosotras"

“Sandro X Nosotras” es el nombre de un grupo de artistas mujeres, músicas y cantantes de distintas generaciones y estilos entre las que se cuentan Sandra Luna, Paula Maffia y Rosario Ortega, que se unen para celebrar por primera vez la obra del popular cantante argentino Roberto Sánchez, con un concierto gratuito que se realizará este miércoles a las 20 en el Anfiteatro del Parque Centenario.

Con idea y producción general de Gabriela Beltré (ya hizo el “Tributo Astor X Nosotras”), este un proyecto que salió por Mecenazgo, y que cuenta con el aval de Olga Garaventa de Sánchez, viuda de Sandro.

Éxitos de “El Gitano” como “Tengo”, “Trigal”, “Dame fuego”, “Penas”, serán interpretados por Sandra Luna, Paula Maffía, Rosario Ortega, Femi, Victoria Bernardi y Sol Bardi.

El concierto contará con la dirección musical de Marina Ruiz Matta, acompañada por Carolina Flechner, Cristina De Leonardo y Lola Rosa; y tendrá como conductora a la periodista Graciela Guiñazú.

“Es un hermoso homenaje que enaltece no solo su legado como artista, sino también la memoria de mi marido. Cuando Gabriela Beltré me contó su idea me emocionó pensar que “Sandro X Nosotras”, de alguna manera, somos todas, las músicas que van a estar en el escenario, sus Nenas y también yo, por supuesto”, expresó Olga Garaventa de Sánchez.

"Sandro X Nosotras”, que además será la ocasión ideal para celebrar el Día de los Enamorados. se realizará en el Anfiteatro de Parque Centenario (Leopoldo Marechal y Av. Lillo), con entrada gratuita por orden de llegada y hasta agotar la capacidad del lugar. (Télam)