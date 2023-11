Se desarrollará la muestra 10cortos10 en el Centro Cultural 25 de Mayo

"Los eucaliptos", de Ignacio Ragone y Nicolás Suárez; "El aire llega cargado de similitudes", de Nicolás Carol; y "La piedra mágica", de Paula Herrera Vivas, son algunas de la producciones cinematográficas que se verán en el marco de la séptima edición de la muestra 10cortos10 que se desarrollaá el próximo jueves 30 desde las 19 en el Centro Cultural 25 de Mayo (Avenida Triunvirato 4444) de la Ciudad de Buenos Aires, con entrada libre y gratuita.

Programado por Cynthia Sabat y Paulo Pécora, la muestra, que incluye también trabajos como "La mutuante", de Carla Scolari y Javier Rossanigo; "Acordate de darme un beso al despertar", de Estefanía Clotti; y "The Spiral", María Silvia Esteve, realiza un recorrido por los mejores cortometrajes argentinos realizados en tiempos recientes.

El nombre original del ciclo fue 10 años 10 cortos, ya que reunía una selección de los mejores films realizados en el país entre 2000 y 2010 con el objetivo de promover una producción cada vez más rica, diversa y abundante, pero también para permitir a los espectadores apreciar en su justo valor el formato mismo del cortometraje, con sus especificidades narrativas y estéticas, que hasta entonces era difundido de manera descuidada o escasa.

"El trueno", de Isabel Titiro; "Mein Buch", de Max Mirelmann; "Lick Fire", de Jeff Zorrilla; y "Río", de Matías Herrera Córdoba completan el panorama que se verá este jueves para 10 filmes de corta duración "seleccionados entre casi un centenar de trabajos de abundandancia y diversidad sorpendentes de géneros, estéticas y modos de producción", señalaron los curadores de la muestra.

Desde 2010 y hasta 2014, pasaron por la muestra cortos que evocaban una amplia diversidad de miradas (narrativos, documentales, experimentales), dueños de una gran calidad artística, innovadores y arriesgados en sus temáticas y en las formas originales de abordarlas, muchos de los cuales habían recorrido y ganado premios en diversos festivales internacionales.

Algunas de esas obras pertenecían a verdaderxs autorxs dentro del género, como Lucía Cedrón (En ausencia), Juan Pablo Zaramella (Viaje a Marte), Gustavo Taretto (Hoy no estoy), Pablo Agüero (Primera Nieve), Martín Piroyansky (No me ama), Mónica Lairana (Rosa), El Niño Rodríguez (Ni una sola palabra de amor), Natural Arpajou (Lo que haría), María Alché (Noelia), Eduardo Williams (Pude ver un puma), Paola Michaels (La casa), Ignacio Masllorens (Japonesita), Pablo Marín (Resistfilm) y Manuel Abramovich (La Reina), entre muchos otros

