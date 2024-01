Se estrena el drama romántico "Durazno sangrando" en el Cine Gaumont

El drama romántico "Durazno sangrando", la ópera prima de Claudio Santorelli, se estrena el próximo jueves en el Cine Gaumont y narra el particular romance de una sexagenaria con retraso intelectual y un vagabundo en un contexto familiar e inmobiliario que resulta adverso al desarrollo de la relación.

La cinta, que se extiende durante 86 minutos, se proyectará en la función de las 22 en una de las salas del Espacio Incaa y es protagonizada por Santorelli, María Ursi Ducó, Claudio Medina, Fabián Petroni, María Latini y Yuliana Capuzzi.

La propuesta, con texto también a cargo del debutante Santorelli, tiene problemas en la dirección de fotografía a partir de déficits en la iluminación, en la realización en virtud de sus encuadres desalineados, en las actuaciones en cuanto a la autenticidad de las interpretaciones y en el guion respecto de la verosimilitud de algunos acontecimientos.

La protagonista, que no puede ocuparse de sí misma y debe habitar una vivienda de su propiedad al cuidado de su prima y su esposo e hija, con quienes comparte la casa, conoce en la calle a un mendigo alcohólico al que comienza a cruzarse y a quien invita a pasar la Navidad a su hogar y, desde entonces, a convivir con ella y sus concubinos.

A partir de la llegada del indigente, devenido en predicador religioso acompañado por su guitarra y desde entonces abstemio, los familiares que cuidan a la señora inician una disputa solapada contra el pordiosero por considerar que busca embarazar a su novia en virtud de avanzar con la relación para quedarse con la propiedad de la que ellos están haciendo usufructo.

La convivencia, antes armoniosa, cambia y las actitudes de los habitantes de la casa se tornan violentas al sentir que la nueva presencia pone en riesgo sus privilegios sobre la vivienda, en una silenciosa situación de oportunismo en la que la propietaria del inmueble no tiene autoridad sobre ella misma o lo que sucede en su hogar. (Télam)