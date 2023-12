Se estrena en Londres una versión teatral de "Stranger Things"

"Stranger Things: The First Shadow", la versión teatral de la popular serie de Netflix, se estrenará el 22 de diciembre en el teatro West End de Londres, informó la prensa internacional.

Dirigida por Stephen Daldry, director de la película "Billy Elliot" y productor de "The Crown", esta versión teatral de la exitosa serie de los hermanos Matt y Ross Duffer se remonta a 1959 para explorar la adolescencia de Henry Creel (interpretado por Louis McCartney) y su transformación en Vecna, villano de la cuarta temporada.

En los años que Creel pasó en la ciudad en la que se ambienta la historia de "Stranger Things", coincidió con unos jóvenes Jim Hopper (Oscar Lloyd), Joyce Byers (Isabella Pappas) o Bob Newby (Christopher Buckley), entre otros personajes que también aparecen sobre el escenario.

Según declararon en un comunicado recogido por la prensa internacional, para los hermanos Matt y Ross Duffer, creadores de la serie y guionistas de la obra de teatro junto a Jack Thorne y Kate Trefry, esta fue "una de las experiencias más estimulantes y surrealistas" de su vida.

Producida por Netflix y por Sonia Friedman Productions, compañía responsable del éxito teatral "Harry Potter and the Cursed Child", la apuesta de esta superproducción de efectos visuales es que durante dos horas y media, los espectadores se sientan en Hawkins. (Télam)