Semana de cine del Festival de Cannes en el Gaumont

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) y el Marché du Film del Festival de Cannes presentan, en paralelo a la 15ta. edición del mercado audiovisual Ventana Sur, la Semana de Cine del Festival de Cannes 2023, que se realizará en el Cine Gaumont del 27 de noviembre al 3 de diciembre.

La propuesta tiene una selección de seis películas galardonadas en la última edición del certamen, que no fueron estrenadas aún en Argentina, presentadas en la función de las 20 por el director general del Festival, Thierry Frémaux, que también ofrecerá una clase magistral el 28 de noviembre a las 18.

El primer filme a proyectar desde las 20 el lunes 27 es "Perfect Days", del renombrado alemán Wim Wenders, dramedy que sigue a un limpiador de baños públicos en Tokio que parece totalmente satisfecho con su sencilla vida y una serie de encuentros inesperados revelan poco a poco más de su pasado.

"Anatomy of a Fall", de la francesa Justine Triet, ganadora de la Palma de Oro, se exhibirá el 28 de noviembre y el 2 de diciembre con la historia de un matrimonio que vive en la montaña y encuentra a su hijo de 11 años muerto, con una investigación abierta por muerte sospechosa.

El 29 de noviembre tendrá a "Hojas de otoño", del finlandés Aki Kaurismäki, que se llevó el Premio del jurado por narrar a dos personas solitarias que se encuentran casualmente por la noche en Helsinki e intentan encontrar el primer, único y último amor de sus vidas, y un día después será el turno de la película ganadora al mejor guion, "Monster", del japonés Hirokazu Kore-eda, que muestra a una madre detrás de los motivos por los que su hijo comienza a comportarse de forma extraña, que la llevan a su escuela y un profesor.

También estará el 1 de diciembre "About Dry Grasses", del turco Nuri Bilge Ceylan, que cuenta la historia de un joven profesor de arte que pierde la esperanza de escapar de la sombría vida en la que parece estar atrapado, y "The Zone of Interest", del inglés Jonathan Glazer, mostrará el 3 de diciembre un drama bélico que retrata la Segunda Guerra Mundial desde el punto de vista de los captores en Auschwitz. (Télam)