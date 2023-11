Soda Stereo y Gustavo Santaolalla, premiados en la gala especial antes de los Grammy Latinos

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El grupo Soda Stereo recibió ayer, en una gala especial y entre otros artistas, el "Premio a la Excelencia Musical", en tanto el músico y productor Gustavo Santaolalla recibió el galardón del Consejo Directivo, en una gala especial que se realizó ayer en la ciudad española de Sevilla, en la previa a lo que será este jueves la entrega de los premios Grammy Latinos 2023.

Al recoger el premio por la banda que formaron junto a Gustavo Cerati y Charly Alberto en 1982, el bajista Zeta Bosio dijo: "Empezamos siendo tres niños con ganas de divertirnos. Pusimos muchísimos trabajo, le dedicamos nuestra vida, no hay nada que estuviese por delante de esto. Por eso le agradezco tanto a la gente que estuvo alrededor, porque tuvo que soportar todo eso".

En el escenario, junto a Alberti, recordó a Cerati, fallecido en 2014: "Gustavo esta noche nos hace falta mucho más que nunca porque él fue nuestra voz, el genio que nos llevó adelante, el que le dio letra a las canciones. Realmente es un manto que nos cubre y no acompaña a todos lados a los que vamos".

El Premio a la Excelencia Musical se otorga a intérpretes que, durante su carrera, han hecho contribuciones creativas "de sobresaliente valor artístico" a la música latina y sus comunidades. También recibieron el galardón las cantantes españolas Carmen Linares y Ana Torroja, el mexicano Mijares, la brasileña Simone y el trompetista cubano, Arturo Sandoval.

Medios internacionales consignaron que Gustavo Santaolalla fue el otro argentino galardonado durante la gala previa a la 24.ª edición de los Grammy Latino que se celebrará en Sevilla el 16 de noviembre, por primera vez fuera de Estados Unidos.

Antes de recibir el premio del Consejo Directivo, que compartió junto al percusionista peruano, Alex Acuña y el director musical puertorriqueño, Wisón Torres, por sus contribuciones a la música latina.

Fue presentado como "integrante en los 70 del supergrupo de jazz-rock Weather Report" y "uno de los más influyentes productores de la historia del rock latino". Santaolalla está detrás de álbumes de Café Tacvba, Maldita Vecindad, Julieta Venegas y Juanes, entre muchos otros.

En su intervención destacó que el premio se otorga "al trabajo", basado en la inspiración, "esa cosa mágica", pero también a "la colaboración de mucha gente que no sale en la foto pero tiene mucho que ver con lo que hemos hecho".

(Télam)