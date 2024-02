Subastan por más de 12 mil euros una puerta de la utilería de Downing Street de la serie "The Crown"

Una réplica de la puerta negra de utilería de la residencia oficial de Downing Street utilizada en la serie "The Crown" se subastó hoy en Londres por 10.880 libras esterlinas, equivalente a 12.769 euros, mucho menos de su precio estimado.

La empresa de subastas Bonhams dispuso una extensa puja de más de 450 artículos emblemáticos de la serie, entre los que figuraban varios atuendos del majestuoso vestuario y partes del decorado de la exitosa producción de Netflix, que se basa en el reinado de la fallecida Isabel II (1926-2022).

Entre esos objetos, se encontró un comprador online para la réplica a tamaño real del característico portón negro del 10 de Downing Street, fabricado por el Departamento de Construcción de "The Crown", aunque la puerta se vendió por 10.880 libras esterlinas, cantidad mucho menor que la estimada inicialmente, que oscilaba entre las 20.000 y las 30.000 libras.

Si bien se había llegado a rumorear que el exprimer ministro británico conservador Boris Johnson había mostrado interés en comprar la réplica, su portavoz descartó esa versión a medios locales.

En la subasta se hallaron nuevos propietarios también para una réplica del atuendo de coronación de Isabel II, incluyendo el manto imperial y la estola que llevó la actriz Claire Foy en el episodio 5 de la primera temporada, titulado "Smoke and Mirrors", por 19.200 libras.

Además, encontró nuevo dueño la reproducción de la carroza de Estado dorada usada en el episodio 10 de la tercera temporada y en el episodio 10 de la sexta, considerada una de las réplicas más caras y más complejas encargadas para la serie, artículo que se subastó por 56.280 libras esterlinas.

La carroza real en la que se inspiró la réplica se construyó en 1762 para el rey Jorge III y fue utilizada en todas las siguientes coronaciones reales desde 1831, cuando el rey Guillermo IV fue coronado, tras ascender al trono en 1830.

Por otro lado, un guion revisado de la serie, correspondiente al primer episodio de la tercera temporada, firmado en tinta negra por Olivia Colman (Isabel II), Tobias Menzies (príncipe Felipe), Helena Bonham Carter (princesa Margarita), Josh O'Connor (príncipe Carlos) y Ben Daniels (Tony Armstrong-Jones) se vendió por 2.816 libras esterlinas.

Otro de los objetos vendidos, un vestido de verano que lució la intérprete Geraldine Chaplin en su papel de Wallis Simpson, se subastó por 640 unidades de la divisa británica. (Télam)