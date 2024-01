"Succession", "El oso" y "Bronca" se alzaron como los grandes ganadores de los Emmy

Las series "Succession" y "El oso", con seis galardones, y "Bronca", con cinco, fueron los grandes ganadores de la 75ª entrega de los premios Emmy que se realizó anoche en el Peacock Center de Los Ángeles, informó la prensa internacional.

En una ceremonia presentada por Anthony Anderson y que condensaba también la edición aplazada en 2023 por las huelgas de escritores y actores de Hollywood, la plataforma HBO Max se alzó entre todas las demás con un trío de programas exitosos: "Succession", "The last of us" y "The White Lotus". La última temporada del drama de la familia Roy encabezó el listado con 27 nominaciones, seguida de la adaptación del popular videojuego de apocalipsis zombie con 24 nominaciones y la temporada 2 de la serie de pesadillas vacacionales de Mike White con 23.

La categoría de comedia estuvo liderada por la última temporada de "Ted Lasso" (Apple), que obtuvo 21 nominaciones. "Dahmer – Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer", de Netflix, encabezó las categorías de miniseries con 13 nominaciones.

"Succession" ganó el premio a Mejor Serie Dramática, en tanto, Kieran Culkin (Actor principal de drama), Sarah Snook (Actriz principal de drama) y Matthew Macfadyen (Actor de reparto de drama) se llevaron un galardón. Además, el escritor y creador, Jesse Armstrong, y el director, Mark Mylod, se alzaron con un premio cada uno por el episodio "La boda de Connor". El programa también ganó como Serie dramática destacada.

"El oso" ganó el premio a Mejor comedia por su primera temporada, con Jeremy Allen White (Actor principal de comedia), Ayo Edebiri (Actriz principal de comedia) y Ebon Moss-Bachrach (Actor de reparto en comedia) se llevaron cada uno un premio. Su creador, Christopher Storer, también ganó por guión y dirección.

La serie "Bronca" ganó en la categoría Miniserie. Sus protagonistas, Steven Yeun y Ali Wong, ganaron como Actor y Actriz principal respectivamente. Además el creador Lee Sung Jin fue galardonado por sus roles de escritor y director.

Aquí la lista de ganadores:

Series de drama: "Sucesión"; Series de comedia: "El Oso"; Serie limitada: "Bronca"; "Actor principal de serie dramática: Kieran Culkin ("Succession"); Actriz principal de serie dramática: Sarah Snook ("Succession"); Actor principal en una serie de comedia: Jeremy Allen White ("El oso"); Actriz principal en una serie de comedia: Quinta Brunson ("Abbott Elementary"); Actor principal en miniserie o película: Steven Yeun ("Bronca"); Actriz principal en miniserie o película: Ali Wong ("Bronca"); Actor de reparto en una serie de comedia: Ebon Moss-Bachrach ("El oso"); Actriz de reparto en una serie de comedia: Ayo Edebiri ("El Oso"); Actor de reparto en una serie dramática: Matthew Macfadyen ("Succession"); Actriz de reparto en una serie dramática: Jennifer Coolidge ("The White Lotus"); Actor de reparto en miniserie o película:

"Black Bird: confesiones de un asesino"; Actriz de reparto en miniserie o película: Niecy Nash-Betts ("Dahmer – Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer"); Escritor de serie de comedia: "El oso" (Christopher Storer); Escritor de serie dramática: "Succession", capítulo "La boda de Connor" (Jesse Armstrong); Escritor de miniserie: "Bronca" (Lee Sung Jin); Dirección de serie de comedia: "El oso" (dirigida por Christopher Storer); Dirección de serie dramática: "Succession", capítulo "La boda de Connor" (Mark Mylod); Competencia/reality: "RuPaul's Drag Race"; Serie de variedades guionadas: "Last Week Tonight With John Oliver"; serie de entrevistas: "The Daily Show con Trevor Noah"; Especial de variedades en vivo: ""Elton John Live: Farewell From Dodger Stadium", Mejor guión para serie de variedades: "Last Week Tonight With John Oliver". (Télam)