Tale of Us confirmó la grilla de su megafestival "Afterlife" en Buenos Aires

Tale Of Us, el histórico dúo de DJs conformado por Matteo Milleri y Carmine Conte, anunció hoy la grilla de la tercera edición de su icónico evento "Afterlife", que reunirá en Buenos Aires a artistas como Dixon, Kevin De Vries, Ubbah, Recondite, Huner/Game, Anyma y Mrak.

El festival, que vuelve a elegir a Argentina como sede y se propone como una experiencia "inmersiva", se realizará el 8 y 9 de marzo en el predio de Punta Carrasco, en Buenos Aires.

"Afterlife" fue primero concebido como un sello discográfico pero con el tiempo traspasó aquellos límites para convertirse en un megafestival de música electrónica.

La dupla animará ambas jornadas, mientras que el viernes 8 de marzo quedará inaugurada la noche con el set del argentino Ubbah, seguido de la presentación de Mrak con "We Don't Follow" y de Dixon ante del cierre a cargo de los anfitriones.

El sábado 9 de marzo comenzará con el italiano Hunter/Game y el alemán Recondite, para luego continuar con una presentación especial de Anyma donde presentará “Genesys”, dando paso al referente dance Kevin de Vries, en la previa del cierre que en manos de Tale of Us. (Télam)