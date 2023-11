Taylor Swift y Ke Personajes, los más escuchados del año a nivel global y local

Taylor Swift es la artista con más reproducciones a nivel global en Spotify en lo que va del año con un total de 26.100 millones de escuchas masivas, según datos difundidos por la propia plataforma a través de su estudio Wrapped 2023.

En cuanto a nivel local, el podio del artista con mayor cantidad de reproducciones lo encabeza Ke Personajes, aunque no se especificaron cifras en este caso.

En los dos rankings, el segundo lugar fue para Bad Bunny, quien en los últimos tres años había sido el líder absoluto en cantidad de escuchas.

Según el informe, Taylor Swift alcanzó la cifra de 26.100 millones, entre otras cosas, al ubicar a "Midnights", su producción de 2022, como el segundo disco más reproducido; a "Lover", de 2019, en el séptimo lugar; y a las canciones "Summer" y "Anti-Hero", en el sexto y décimo lugar, respectivamente.

Por supuesto que todo esto también fue impulsado por el fenomenal suceso de su gira mundial "The Eras Tour", que reunió a millones de espectadores en todo el mundo y se reprodujo en salas de cine a partir de la proyección de una película documental.

Por su parte, Bad Bunny se alzó con el primer puesto de los discos más escuchados con "Un verano sin ti", que acumuló 4.500 millones de reproducciones. En Argentina, ese lugar lo ocupó Tini con "Cupido".

Aunque no aparece en el top diez de los artista más escuchados, Miley Cyrus se quedó con el primer puesto en el rubro canción gracias a "Flowers", que contó con 1.600 millones de reproducciones.

Allí, en el noveno puesto, aparece una presencia argentina de la mano de Bizarrap y su exitosa sesión junto a la colombiana Shakira.

Otra producción argentina de proyección internacional fue el podcast "Psicología al desnudo/@psi.mammoliti", que se posicionó en el lugar 13 entre los más reproducidos a nivel global.

En el ámbito local, el ranking de artistas más escuchados, que encabeza Ke Personajes, seguido por Bad Bunny, se completa con María Becerra, Duki, Feid, Emilia, Bizarrap, La K'onga, BM y Tini; y la canción número uno fue "Un Finde/ CROSSOVER #2", de Big One.

Entre los podcasts, en Argentina los más escuchados fueron "La Cruda", "Psicologia Al Desnudo/ @psi.mammoliti", "Caja Negra", "NADIE DICE NADA", "Urbana Play 104.3 FM", "Intoxicado: El Caso de Pity Álvarez", "El Podcast de Marian Rojas Estapé", "Correo No Deseado", "Caso 63: Enigma – ALL LANGUAGES", "Soñé que Volaba/ OLGA".

(Télam)