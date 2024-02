Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este martes, Romina Uhrig, participante que quedó en cuarto lugar en la edición anterior de Gran Hermano, volvió a ingresar a la casa más famosa del país. La ex diputada arribó a la casa cargada de información del exterior y le dirigió sus primeras palabras “picantes” a Juliana “Furia” Scaglione, una de las concursantes más populares del reality.

Romina ingresó a “GH” por 48 horas, con la intención de enseñarle a limpiar a los nuevos jugadores, pero también podrá votar en la gala de nominación de este miércoles.

Durante sus primeros minutos dentro de Gran Hermano, Romina no escatimó en revelar información del exterior y lanzó provocaciones hacia Furia, algo que claramente no fue del agrado de la joven de 32 años que ganó la prueba del líder.

“Creo que te ponés esa coraza de mala y sos buena. No sé que te habrá pasado en tu vida, tiene que ver mucho”, lanzó la ex diputada, a lo que Scaglione respondió: “Si me venis a atacar me defiendo. Mi defensa se ve violenta y asusta, entonces no me jodás, loco. Si te mostré que soy una buena compañera, ¿por qué tenés ganas de pincharme?“.

Ante la presencia de Manzana, con quien había tenido un fuerte enfrentamiento la semana anterior, Juliana destacó que quienes la atacan “quieren cámara”. “Dejate de joder, después se ponen a llorar, a temblar, van al confesionario a decir que les quiero pegar. Te hacen una cama…“, completó la participante de Gran Hermano.

Luego, tras ser convocada por el “Big”, Furia se dirigió al jardín para fumar, momento en el que Romina expresó: “Vos nunca estás acá. ¿Ves que sola te aislás?”. El comentario hizo que Furia se percatara de que intentaban desestabilizarla, aunque trató de ignorarlo para seguir adelante con su objetivo de llegar lo más lejos posible.}

Furia ganó la prueba del líder en Gran Hermano

Este martes, Furia ganó la prueba del líder, obteniendo inmunidad en la gala de nominación y la posibilidad de salvar a un compañero y mandar a placa a otro.

En esta oportunidad, el desafío implicó utilizar la lógica y formar 5 filas de colores iguales en un tablero.

Virginia se convirtió en la primera participante en pasar a la última instancia y luego la siguieron Joel y “Furia” quienes compitieron por el liderazgo semanal. Finalmente, fue Juliana quién se impuso con gran ventaja en la prueba y se adjudico el beneficio del líder.