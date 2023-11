Teresa Parodi presentó "Donde quiera que van" con Lula Bertoldi, Ivonne Guzmán y Ana Prada

La cantante y compositora, Teresa Parodi, presentó "Donde quiera que van", el primer corte de su nuevo álbum que celebra la lucha del movimiento de mujeres y cuenta con la participación de Lula Bertoldi, Ivonne Guzmán, Nadia Larcher y Ana Prada.

"Somos las que no están, las que van a venir, las que no olvidarán, las que quieren seguir", dice la canción que lanzó Parodi hoy que contó con producción musical de Manu Sija y Ariel Hassan y Mezclado y Masterizado por Matías Cella.

"Quise escribir una canción-abrazo que celebre el movimiento de las mujeres, su lucha incansable, genuina y revolucionaria", explicó la artista correntina en un comunicado de prensa.

Y agregó: "Está dedicada a las pioneras, a las primeras valientes que iluminaron el paisaje cuando era aún más áspero, para que las nuevas generaciones también las tengan presentes".

Participaron de la canción Ana Prada, Ivonne Guzmán Grisales, Nadia Larcher, Lula Bertoldi y el grupo de cantoras Otra Ronda.

"El coro, como una fiesta, hace brillar nuestra historia, sabemos que así nos escuchan más fuerte y por eso cantamos juntas: para no olvidar y porque todavía queda mucho por hacer", agregó Parodi.

