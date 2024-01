"The Eras Tour" de Taylor Swift rompe un récord de taquilla histórico

Taylor Swift, la megaestrella del pop a nivel global, rompió un nuevo récord histórico con "The Eras Tour", al superar al documental póstuma de Michael Jackson "This is It" de 2009 como la película documental/concierto más taquillera de la historia.

Según los datos oficiales de AMC, "The Eras Tour" terminó el último domingo con una recaudación mundial de 261,6 millones de dólares.

Swift, quien no pudo imponerse con su producción audiovisual en los Globos de Oro, pudo alcanzar este nuevo hito tras ganar 8,7 millones de dólares en su primera semana de exhibición en China, informó el portal The Hollywood Reporter.

Hasta el momento, aquella marca le pertenecía al largometraje póstumo de Michael Jackson que había recaudado 261,2 millones de dólares en la taquilla mundial.

En noviembre, Taylor Swift cerró su inolvidable serie de tres presentaciones en el estadio River Plate, que marcó su debut en Argentina con una visita que quedará sin dudas inmortalizada por el fenómeno social que generó a su alrededor y por el impresionante despliegue escénico del espectáculo con el que repasa, en diez actos, cada una de las etapas que conforman su trayectoria.

(Télam)