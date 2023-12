"This is Michael" llega al Luna Park para repasar la carrera del rey del pop

"This is Michael", el show internacional de homenaje a Michael Jackson a cargo del imitador brasileño Lenny Jay, pasará por Buenos Aires y se presentará en el Luna Park el próximo domingo con la presencia especial de la guitarrista Jennifer Batten, sesionista que acompañó al rey del pop en sus giras durante una década.

El espectáculo se propone un repaso total por la carrera del artista durante dos horas, emulando los clásicos de cada década y liderado por Jay, de 39 años, que adecua fuertemente su apariencia al look de Michael Jackson.

"Es una producción a nivel internacional: las luces son hechas lo más cercano y parecido posible de lo que sería un show de Michael Jackson. Tenemos videos en las pantallas, sincronizados a tiempo con la música, hecho solo para los shows. Hay una banda en vivo con un cuerpo de bailarines gigante para las canciones legendarias. Hacemos un show de dos horas conmigo cantando y bailando todo el tiempo, con los vestuarios más emblemáticos", contó el Jay en diálogo con Télam.

Sobre la presencia especial de Batten en el escenario, que acompañó a Jackson desde 1987 a 1997, el cantante consideró que la guitarrista hace que el show tenga "importancia".

"Lo que más me gusta es que hacemos un recorrido de toda la vida de Michael a partir de una lista de temas que es un mix de todas las giras. Es un show para todos, tanto para los que vivieron los Jackson Five en los setenta como para los que vivieron los ochenta y los noventa. Es una experiencia de volver al pasado", agregó.

En cuanto a la expectativa por el show en la Argentina, el cantante y bailarín sostuvo: "El año pasado estuvimos en Buenos Aires en el Movistar Arena y después en el Gran Rex, esta será la tercera vez en Buenos Aires. El último fin de semana hicimos un show en Rosario y la reacción del público fue una cosa increíble, no me la esperaba".

"Vivo en Italia y en Europa la gente es más fría, más distante. Llegar a Argentina y ser recibido así por el público en el primer show con una audiencia tan cercana, fue increíble. Estaba muy contento, así que las expectativas para el Luna Park son muy grandes. Tengo ganas ya de estar ahí en el escenario cantando y bailando", apuntó.

Sobre los orígenes del espectáculo, Jay contó que "se estrenó el año pasado y desde entonces pasó por muchos países en Europa y, América del Sur y Central y México, pero la idea inicial surgió en 2020 con Javier Fernández, el director de la productora del show. Se habló de ideas sobre cómo sería el show. La idea inicial fue hacer algo único, entonces a nivel iluminación y producción tenía que ser algo grande. Hoy en día, es de los shows más grandes del mundo de homenaje a Michael Jackson".

"Escuché por primera vez a Michael Jackson cuando tenía siete años y ahí ya empecé a cantar sus temas, a bailar. Se convirtió en un hobby: llegaba de la escuela y era lo primero que hacía. Toda mi vida fue mi pasión y nunca me imaginaría que un día estaría viajando por todo el mundo haciendo esto por Michael, la verdad que le estoy muy agradecido y tengo mucho amor y respeto por su a su persona", concluyó.

(Télam)