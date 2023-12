Tras ser declarado culpable por violencia de género, Marvel despide a Jonathan Majors

La firma Marvel despidió a Jonathan Majors, una de sus principales figuras por su rol del malvado Kang, El Conquistador en su multiverso, luego de que un tribunal de Manhattan lo declaró culpable de dos delitos de acoso y agresión contra su exnovia Grace Jabbari.

La decisión fue confirmada por fuentes del propio estudio al sitio especializado Variety, aunque no se informó si los planes cinematográficos en torno al personaje quedan desactivados o si se contratará a una nueva figura para que reemplace a Majors.

El actor, también conocido por su papel en "Creed III", fue condenado ayer luego de un juicio de dos semanas por acoso y agresión contra su exnovia, aunque también fue declarado inocente de un cargo de agresión intencional en tercer grado y un cargo de acoso agravado en segundo grado.

Majors había sido arrestado el pasado 25 de marzo luego de que Jabbari lo acusara de haberla lastimado cuando le quitó por la fuerza un teléfono celular, haberla obligado a subir a su auto y golpearla.

Según la denuncia, la exnovia había tomado el celular del actor mientras estaban en su auto para leer un mensaje recibido de otra mujer, lo cual violentó al intérprete.

La defensa de Majors alegó que en realidad la agresora había sido la mujer cuando le quitó el teléfono, pero varios mensajes de audios en los que trataba de convencerla de que no fuera al hospital para que revisaran su herida fueron la clave para que la Justicia lo condenara.

Desde que las denuncias tomaron estado público, el actor fue abandonado por su mánager y perdió varios contratos; en tanto que varios proyectos en los que iba a participar quedaron en suspenso. También se quitó del aire una campaña del ejército estadounidense para la cual el actor había prestado su imagen.

Hasta el momento, Kang había hecho su irrupción cinematográfica en "Ant-Man and the Wasp: Quantumania", en tanto que una variante suya llamada Victor Timely, también encarnada por Majors, había aparecido en la segunda temporada de "Loki".

Los planes futuros preveían una culminación de la saga "Avengers" con Kang en el centro de la historia, pero ahora se discute si se abandona el proyecto o se busca un nuevo actor. (Télam)