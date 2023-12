Tras su estreno en el streaming, "Familia de diván" llega también a El Nueve

“Familia de diván”, serie de comedia dirigida por Alejandro Ciancio con el protagónico de Carola Reyna y Boy Olmi como una pareja de terapeutas que se separan sentimentalmente pero deciden seguir juntos profesionalmente, podrá verse por primera vez en la TV desde esta noche a las 23 por El Nueve.

Los ocho episodios de media hora de la serie, producida por Tronito y GM Comunicación y con Ariana Saiegh como showrunner y cabeza del equipo de guionistas, estrenaron el pasado 30 de noviembre en el catálogo on demand de Flow. Ahora se emitirán de a dos por viernes en el canal de aire; tras los primeros dos capítulos que se verán esta noche, la transmisión continuará el 5, 12 y 19 de enero.

La trama de “Familia de diván” explora las idas y vueltas del matrimonio conformado por Susi y José, que también conforman una exitosa dupla de coterapeutas. La situación se complica cuando deciden separarse como pareja pero no como profesionales.

Durante la serie enfrentarán las críticas de integrantes de la familia y los desafíos de la vida cotidiana de sus hijos: un adolescente sin un rumbo claro y una hija que busca un donante para quedar embarazada. Por otra parte, los relatos de sus pacientes tejerán un intrigante tapiz de comedia y drama en un entorno terapéutico en el cual se mezclan el psicoanálisis con métodos alternativos como bioenergética, constelaciones y otros.

La serie supuso un desafío particular para Reyna y Olmi, ellos mismos una pareja de muchos años fuera de la ficción. “Nosotros respetamos mucho nuestra intimidad, así que no trabajamos todo el tiempo juntos; al contrario, somos muy selectivos cuando lo hacemos. Pero a veces la situación lo amerita, y acá nos gustó mucho el desafío de protagonizar juntos, compartiendo el viaje de la mano y aprovechando para crecer nosotros también como pareja”, relataba Boy a Télam en los días previos del estreno en Flow.

El actor también deseó que el público viera que algo de su realidad como pareja se filtra en pantalla: “Fue jugar a cosas, algunas que nos pasan y otras que no. Sí hay algo que espero que ocurra, y es que a la hora de mirarnos a los ojos o darnos la mano frente a la cámara, se vea que hay algo ahí que viene de la vida real, que hay algo que conecta”.

“Al principio teníamos un miedo bárbaro, estábamos aterrados -sumó por su parte Reyna-. El primer gran desafío de hacerlo juntos es que es un trabajo muy expuesto, y la cuestión es cómo hacer para no perder la comodidad que uno tiene cuando trabaja. No queríamos que ninguno tuviera que renunciar a esas partes que uno saca cuando actúa, o a lo que necesita cada uno antes de una escena. Somos muy diferentes, ese susto nos duró la previa y dos días, pero al tercer día Boy era re Boy y yo, re yo”.

Acompaña al dúo protagónico un elenco de figuras integrado por Inés Efrón, Teo D'elia, Nora Cárpena, Eleonora Wexler, Martín Seefeld, Martín Slipak, Cecilia Dopazo, Rubén Stella, Marta Lubos, Héctor Díaz, Diego Reinhold, Laura Cymer, Fabio Di Tomaso, Antonio Birabent y Alexia Moyano.

