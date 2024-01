Tras un acuerdo fallido, Universal Music Group retirará su catálogo de Tik Tok

Las canciones de Taylor Swift, Lady Gaga y Drake podrían desaparecer hoy de Tik Tok, ya que la compañía Universal Music Group aseguró en una carta abierta a sus artistas y compositores que, al no llegar a un acuerdo sobre los montos de las licencias, retirará su catálogo de la red social de videos el 31 de enero.

"En nuestras discusiones sobre la renovación del contrato, los hemos estado presionando sobre tres cuestiones críticas: una compensación adecuada para nuestros artistas y compositores, la protección de los artistas humanos de los efectos nocivos de la IA y la seguridad en línea para los usuarios de TikTok", reclamaba el sello en el comunicado recogido por el sitio especializado Variety.

"TikTok propuso pagar a nuestros artistas y compositores una tarifa que es una fracción de la que pagan las principales plataformas sociales en situaciones similares", continuó, y agregó que TikTok actualmente solo representa alrededor del 1 por ciento de los ingresos de UMG.

"En última instancia, TikTok está tratando de construir un negocio basado en la música, sin pagar un valor justo por la música". destacaron.

En lo que respecta a la inteligencia artificial, desde la compañía remarcaron que "TikTok está permitiendo que la plataforma se inunde con grabaciones generadas por IA, además de desarrollar herramientas para permitir, promover y fomentar la creación de música de esa manera lo que permitiría que este contenido diluya masivamente el fondo de regalías para los artistas humanos, en una medida que es nada menos que patrocinar el reemplazo de artistas por IA".

La decisión, que se produce pocos días antes de los Premios Grammy 2024, la sentirán los usuarios, quienes no podrán usar canciones de artistas de primer nivel en sus videos de la plataforma que tiene más de mil millones de usuarios y pueden encontrar música eliminada en videos antiguos.

"Sabemos lo que ésto significará para nuestros artistas y sus fanáticos quienes, desafortunadamente, pagarán las consecuencias de la falta de voluntad de TikTok para llegar a algo parecido a un acuerdo de tarifas y abordar significativamente sus obligaciones como plataforma social", concluye la carta.

Por su parte, TikTok respondió anoche en una declaración que "es triste y decepcionante que Universal Music Group haya antepuesto su propia codicia a los intereses de sus artistas y compositores".

Además, destacaron que "TikTok ha podido llegar a acuerdos con todos los demás sellos y editores" y que "las acciones egoístas de Universal no redundan en el mejor interés de los artistas, compositores y fans".

(Télam)