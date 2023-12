Un documental sobre gauchos argentinos de dos realizadores estadounidenses se estrenará en Sundance

El documental "Gaucho, gaucho", de los realizadores norteamericanos Gregory Kershaw y Michael Dweck y que narra la vida de campo tradicional de la pampa argentina, tendrá estreno mundial en enero próximo en el Festival de Cine de Sundance de Estados Unidos.

Presentada a la prensa como "una celebración de una comunidad de vaqueros y vaqueras argentinas, conocidos como gauchos, que viven más allá de las fronteras del mundo moderno", el filme se verá en el reconocido festival de cine creado en 1978 por Robert Redford en Salt Lake City, Utah.

Kershaw y Dweck vienen de realizar el exitoso documental "The Truffle Hunters", sobre los particulares cazadores del carísimo y según relatos exquisito hongo subterráneo trufa blanca en el Piamonte italiano y "The Last Race" sobre una famosa carrera de gente común de automóviles de uso familiar en Long Island.

"La atención de 'Gaucho gaucho' se centra en las vastas llanuras de Argentina, expresadas en impresionantes fotografías en blanco y negro, y en una pequeña comunidad de gauchos que mantienen profundas conexiones con la naturaleza circundante y sus propias tradiciones", señala la sinopsis del filme distribuida por el Festival de Sundance, que se desarrollará del 18 al 28 de enero próximos, y que acaba de anunciar su programación.

El filme se verá en la sección de Documentales de Estados Unidos. (Télam)