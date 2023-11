"Votar a Milei es un suicidio colectivo", dijo la cantante Luciana Jury

La cantante Luciana Jury calificó de "suicidio colectivo" el voto a favor del candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, en el balotaje del domingo próximo que consagrará al próximo presidente, al entender que una supuesta victoria suya significará la "muerte absoluta a todos los derechos conquistados".

"Algunos no perciben cuáles son sus derechos ahora, pero te vas a dar cuenta cuando tu vieja deje de percibir la jubilación, o no tenga más los medicamentos gratis, o tu hija o sobrinos no tengan acceso a la educación pública o las posibilidades de entretenimientos culturales terminen cada vez más acotados”, enumeró la artista en declaraciones Télam Radio.

La sobrina de Leonardo Favio se mostró preocupada por la posible disolución del Ministerio de Cultura y la negación de los 30 mil desaparecidos por el terrorismo de Estado expresada tanto por Milei como por su candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel.

“Por estos y otros claros ejemplos, como la falta de reconocimiento a la historia de nuestro pueblo, decimos férreamente que no votes a Milei. Este ser nefasto echaría por tierra el trabajo de tantos años de Madres y Abuelas. Es mucho el daño, sería muy muy grande, sería un suicidio colectivo”, afirmó. (Télam)