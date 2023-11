Warpaint se alista para una nueva visita al país que le pondrá fin a una espera de cinco años

El cuarteto estadounidense de indie rock Warpaint sellará el 22 de noviembre desde el escenario del C Complejo Art Media de Chacarita su regreso a la Argentina luego de una espera de cinco años desde su última visita.

La banda, conformada por Emily Kokal (vocalista principal, guitarra), Theresa Wayman (guitarra, vocalista), Jenny Lee Lindberg (bajo, coros) y Stella Mozgawa (batería) presentará en vivo su cuarto álbum titulado "Radiate Like This" así como algunas de sus canciones más representativas.

Warpaint pisó por primera vez suelo argentino en el 2015 para una presentación en el Teatro Vorterix, regresó en 2018 en el marco del Personal Fest y visitó Buenos Aires por última vez en el 2018 para un show en Niceto Club de Palermo.

La banda oriunda de Los Ángeles lanzó su EP debut “Exiquisite Corpes” en 2008 y su primer álbum larga duración, “The Fool”, en 2010, mientras que en 2013 publicaron el elogiado disco homónimo "Warpaint".

Las entradas se podrán adquirir a partir de mañana a las 13 a través de la web de Passline. (Télam)