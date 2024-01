WAS, de Frame y Maestro & Vainman, lanza un concurso para proyectos audiovisuales

WAS, la alianza entre la productora Frame y la dupla creativa conformada por Jorge Maestro y Sergio Vainman, anunció el lanzamiento de un concurso para proyectos audiovisuales para talento joven.

“A través de su Departamento de Desarrollo, se complace en anunciar el lanzamiento de la primera edición de la Convocatoria para Proyectos Audiovisuales con el objetivo de fomentar la actividad, respaldar el talento emergente, aumentar la visibilidad de los profesionales del sector y proporcionar nuevos espacios para la creatividad”, informa un comunicado de prensa de WAS (sigla de We Are Story).

Según se detalló, la participación para ideas de ficción, no ficción y entretenimiento estará abierta hasta el 1 de marzo a través de la web www.frame.com.ar/convocatoriawas. Los seleccionados tendrán recursos y apoyo integral para su desarrollo y promoción, se agregó.

La convocatoria está diseñada para creadores y creadoras jóvenes, de entre 18 y 30 años que estén dando sus primeros pasos en la actividad autoral.

La alianza creativa WAS, que acerca a los dos autores responsables de títulos como "La banda del Golden Rocket", "Montaña Rusa", "Zona de riesgo" y "Los machos", con una productora de trayectoria, se presentó en octubre pasado.

Entre sus propuestas en desarrollo se encuentran “Pimpinela: la verdadera historia”, que promete contar sin censura y con su participación, el camino del dúo musical integrado por Lucía y Joaquín Galán. Este proyecto se llevará a cabo en locaciones de Latinoamérica, España y EEUU, con grandes celebridades invitadas.

También trabaja en el desarrollo de series y telenovelas para el mercado latinoamericano, entre las que se cuenta una serie biográfica sobre Raúl Alfonsín basada en el best-seller "El planisferio invertido" de Pablo Gerchunoff, que relata los hechos más dramáticos y emocionantes de su presidencia, cuando debió enfrentarse cara a cara con la amenaza del peligroso regreso de una dictadura sangrienta. (Télam)