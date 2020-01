Decenas de personas de Río Gallegos y del interior de la provincia de Santa Cruz denunciaron haber sido estafadas por la empresa constructora Viviendas Aires del Sur. Su propietario, Daniel Antonio Martínez, desapareció y la oficina, ubicada en la calle Mariano Moreno de nuestra ciudad capital, fue vaciada.

Así lo manifestó a La Opinión Austral Julián Facundo González, uno de los damnificados, quien tras realizar la denuncia en la Dirección de Consumo del Ministerio de Producción, Comercio e Industria provincial y ante la Fiscalía de Instrucción N° 1 local, quiso hacer público lo sucedido para evitar “que otras familias pasen por lo mismo”.

La historia de Julián comenzó en noviembre de 2018, cuando firmó el contrato de compraventa para adquirir una casa prefabricada que la empresa de Daniel Antonio Martínez le entregaría en un lapso de 90 días hábiles, fecha que se cumplió en el mes de abril del año pasado.

“Encontré la constructora Viviendas Aires del Sur por Internet y cuando fui personalmente estaban trabajando, había material de construcción, parecía confiable, incluso pedí referencias y recorrí otras obras que estaban llevando adelante en la ciudad, era mucha plata, tenía que asegurarme antes”, explicó a LOA el denunciante.

El contrato fue firmado por ambas partes ante una escribana, se certificaron las firmas y al comprador le entregaron Factura B (imagen) al abonar $ 370 mil para el inicio de la obra de una vivienda familiar de 62.40 m2. “Cuando le di la plata, lo miré a los ojos y le dije ‘mirá que estás por construir un sueño’, era el sueño de tener mi casa. Más allá de la plata, estafó mi ilusión”, lamentó.

Pasados los plazos establecidos, Julián se puso en contacto con la empresa constructora de casas prefabricadas y lo fueron “pateando para más adelante”, cuando comenzó a preocuparse su contacto fue directo con el dueño, Daniel Antonio Martínez, quien “sólo me daba excusas, pero nunca arrancó nada”.

Con él estuvo en contacto hasta principio de octubre y “después desapareció, no me respondió más, cuando fui a la oficina ya no había nada ni nadie, estaba vacía, mandé dos cartas documento, una a la empresa y otra al domicilio fiscal, pero sólo se notificó esta última, sin ningún tipo de respuesta”.

“Nunca me había pasado algo así, no sabía qué hacer”, explicó el damnificado, “hasta que me agregan en un grupo de WhatsApp junto a otras familias que pasaron por lo mismo que yo, éramos un montón los perjudicados, de Río Gallegos, Río Turbio, El Calafate, Gobernador Gregores, Pico Truncado y creo que San Julián también, a cada uno nos sacó una buena cantidad de dinero”.

Así fue como Julián supo que no había sido el único y que Viviendas Aires del Sur no “cumplió lo que se planificó por contrato con al menos 16 familias más” en los dos últimos años, “por eso puse todo en manos de mi abogada y fuimos directamente a Fiscalía, donde presenté mi denuncia y otra colectiva, con la autorización de todos los demás”.

Actualmente está todo en “stand by” y Julián tiene que esperar a que finalice la Feria Judicial. “Mi abogada me pidió paciencia, hasta febrero no se puede hacer nada, yo la voy a seguir hasta que me den una respuesta, no puede ser que esté totalmente desaparecido, quiero que dé la cara, quiero recuperar mi dinero, por lo menos algo, aunque hoy ya no puedo comprar una casa con ese monto”.

Pero más allá del dinero, que por supuesto cuesta mucho juntar, el denunciante explicó que el dueño de la constructora “jugó con la ilusión de la gente, no tiene cara, no puede salir impune después de manejarse de esta manera”.

Por eso Julián quiso hacer público lo sucedido: “Lo que uno quiere es que se dé a conocer para que esto no les pase a otras personas y que si alguien nos puede dar una mano, lo haga, porque en definitiva somos todas familias de acá que pagamos nuestros impuestos, necesitamos que se agilice este proceso”, finalizó esperanzado. Foto: (José Silva).