En exclusiva, Melisa Neira y Lucas Barreto dialogaron con La Opinión Austral y contaron su verdad sobre el presunto aborto que sufrió su vecina hace unas semanas. Ellos desmintieron todas las acusaciones por parte de ella, calificaron todo como “una locura” e indicaron que viven con miedo desde que comenzó todo este problema.

*Por Martín Muñoz Quesada

En la edición del viernes, LOA publicó la versión de la contraparte.

Luego de conocida la denuncia de Melisa Godoy, la madre de cuatro hijos que aseguró haber perdido un embarazo luego de ser golpeada por la pareja de su vecina y ex amiga, los acusados dieron su versión de los hechos e indicaron que todo se trata de una gran mentira por parte de Godoy, que se produjo un aborto a través de, posiblemente, pastillas.

Los hechos en cuestión tuvieron lugar en la periferia de Río Gallegos, más precisamente en los monoblock del barrio Vial, y los acusados por Godoy son Melisa Neira, una chica de más o menos 35 años y su pareja, Lucas Barreto. Éste último está sindicado de haber sido quien golpeó a la mujer, aparentemente, en un descampado, aunque Godoy luego cambió su versión indicando que todo se registró en las escaleras de uno de los monoblock, en diciembre del año pasado.

La cultura del escrache es peligrosa, en algunos casos ha llevado a personas a cometer suicidios, como ha pasado tiempo atrás en Río Gallegos. Según indicó Lucas, tras ser escrachado a través de las redes sociales, llegó a perder uno de sus trabajos que tenía para parar la olla. Fue la propia Melisa Godoy quien utilizó las redes para denunciarlo públicamente.

Ayer, luego de conocida la nota publicada por La Opinión Austral, tanto Melisa Neira como Lucas Barreto se contactaron con este medio para contar su versión de los hechos que los tenía como los amenazadores y vecinos problemáticos del barrio Vial.

Por temor a represalias inmediatas, la pareja invitó al equipo de LOA a la casa de uno de sus familiares en horas de la tarde, y salió a desmentir todo lo dicho por Melisa Godoy.

Neira comenzó diciendo que todo lo que dijo su vecina es “una mentira, una locura, una cosa que tendría que haber terminado como lo que era, una pelea de las nenas, pero que hoy es una mentira gigante”.

“Perder un hijo siempre es triste, si hubiese sido mi culpa estaría destrozado” Lucas Barreto

“Todo empezó a fines de noviembre cuando nuestras hijas eran amigas y se pelearon y ella (por Godoy) en vez de que calmar todo, dijo que lo resolvamos nosotros, en algunas oportunidades llegó a venir a la puerta de mi departamento para discutir”, dijo Neira, siempre ante la atenta mirada de su compañero que asentía con seguridad sobre todo lo que ella relataba.

En las denuncias presentadas tanto en la Fiscalía como en la Comisaría consta que, presuntamente, Neira contaría con las contraseñas y se mandaría mensajes amenazantes desde la cuenta vieja de Godoy. Esto fue desmentido por ella en la jornada de ayer, cuando indicó: “Nunca nos cambiamos las contraseñas, eso es algo privado, y tampoco nunca fuimos muy amigas, sino que la ayudábamos con ropa y otras cosas que podía llegar a necesitar, pero bueno, con todo esto que pasa y pasó, ya nada”, indicó casi resignada.

“Es horrible, estamos cansados, queremos mudarnos para estar tranquilos, las nenas están encerradas y no pueden salir a la calle ni para sacar la basura, porque tienen miedo que ella o su novio les hagan algo”, dijo Neira, sumando a un nuevo personaje a la historia: un hombre de apellido Alvarado del que, hasta el momento, nadie había hablado. Según Melisa él, lejos de llevar calma a esta situación, se ha sumado a los embates por parte de Godoy y “una vez llamó a mi nena y le dijo que la iba a violar”, indicó la preocupada madre, hecho que fue ratificado por Lucas, quien aseguró: “Yo le conozco la voz a él (a Alvarado) y sé que sería él”.

Asimismo, Barreto dijo que constantemente son amenazados por Godoy y sus familiares a través de las ventanas de los monoblock. Situación similar que su contraparte de la historia había denunciado a este medio en la edición del día viernes.

Embarazo y aborto ¿espontáneo?

Melisa dijo que Godoy estaba embarazada de algunas semanas, incluso aseguró que desde el entorno familiar de su vecina la ayudaron en busca de pastillas abortivas. Para la pareja, “esta situación con las nenas le vino como anillo al dedo para inventar la historia de la pelea y poder decir que perdió el bebé por eso”.

Sobre las circunstancias del presunto ataque que tiene a Lucas como acusado, se supo que trascendió un video que muestra una “pelea” entre las Melisas, pero que en ningún momento interviene Lucas.

“Yo me iba a meter, pero como ahora está todo el tema ese que no se puede tocar a las mujeres, capaz me comía una denuncia, denuncia que también me comí, pero que nada que ver”, aseguró Lucas sobre la exposición que la vecina hizo en la Comisaría Sexta.

Lo cierto es que hay un embarazo perdido y la Justicia se encuentra investigando con el fin de determinar cómo Godoy perdió el mismo. Los resultados de las pruebas llegarán en las próximas semanas. Según Barreto, “lo que digan los exámenes va a ser fundamental, seguramente, tomó pastillas para abortar y ahí va a saltar. Perder un hijo siempre es triste, si hubiese sido mi culpa estaría destrozado”.