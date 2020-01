Porque quedó con la sangre en el ojo Estudiantes de Concordia esperó a la noche del sábado para sacarse las ganas y consiguió ganarle a Hispano por 4 puntos de diferencia. Hubo pasajes en que los locales sacaron 16 unidades de ventaja pero el celeste del sur, arrimó a fuerza de triples. Resultado final: 88 a 84.

Lindo espectáculo deportivo fue el que brindaron anoche Estudiantes de Concordia e Hispano Americano de Río Gallegos. Fue en el marco de una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet, primer cruce en calidad de visita para los de Bianchelli ante un rival al que supo vencer por 1 punto en el Rocha. Esta vez, los de Japez, pusieron toda su concentración en los momentos claves para quedarse con la revancha.

El partido

Los titulares en el local fueron Chourio, Torres, Rodríguez, Gamboa y Carreras para la visita ingresaron Paletta, Barlow, Hure, Keshirro y Mansilla.

Con el Gigante Verde apenas poblado de espectadores, el árbitro principal Daniel Rodrigo dio la orden y el salto inicial quedó a favor de Keshirro pero Torres rápidamente se puso en contacto con el balón y hasta que no traspasó el aro no paró. El primer triple de la noche fue de Carreras y Mansilla rápidamente respondió con la misma dosis. Hispano ajustó su defensa y consiguió anular por momentos a Torres que parecía enajenado marchando al aro que al no poder arrimarse más probó desde lejos.

Paletta mostró solidez en cancha a pesar del calor robó pelotas e inclusive se animó a anotar. Con el marcador en 23 a 20 para el local Hispano se distrajo y Chouro aprovechó para hacer de las suyas lo que provocó la evidentemente molestia del DT del sur.

Paletta y Keshirro encararon al banco para que ingresen Aprea y Palacios pero el tiempo llegaba a su fin y la cuenta se clavó en 28 por 20.

En el cierre del primer tiempo, fue cuando Estudiantes encontró el rumbo mientras Hispano perdía la brújula y la diferencia fue notoria porque consiguió una diferencia de 16 puntos de ventaja. Bianchelli daba indicaciones, al borde de la línea y cuando faltaban 21 segundos se produjo un desperfecto en el reloj que marcó 21 minutos, al darse cuenta, los árbitros pararon el partido y junto a la mesa de control ajustaron y enmendaron el error. Esta primera parte cerró con la cuenta en 49 por 39.

Hispano jugó de igual a igual y se le escapó en los instantes finales.

Luego del tiempo de descanso ingresaron los titulares al juego. Barlow ingresó con otra actitud y su juego fue efectivo para alegría de todos. Hispano acotó diferencias y con la asociación entre Keshirro y Barlow achicó distancias numéricas. Hure embocó un doble mientras Estudiantes demostraba dificultades para entrar en ritmo. Bianchelli rotó el banco lo más posible y consiguió el objetivo de quedar muy cerca, se pusieron 50 a 49 y con acción de Paletta que corrió solo para encestar más el aporte de Barlow se pusieron al frente para acusar 52 para el local por 55 para la visita y llegaron al empate en 55 con la cuenta nuevamente a favor del local por 59 a 55 ambos técnicos pidieron minuto. Para el tercer cuarto la diferencia era claramente de 10 puntos y terminó en 67 a 57.

El final fue angustiante, las dos formaciones demostraron afán por ganar, uno porque sabía que podía aunque más no fuera por un punto, el otro porque necesitaba sacarse esa espina que lo hirió en el sur. Punto a punto, rebote tras rebote la victoria quedó para los dueños de casa por 88 a 84 con un Gonzalo Torres evidentemente satisfecho.

Hispano volverá a jugar mañana desde las 21:30 ante Comunicaciones en la ciudad de Mercedes.