Exclusivo: Las hipótesis que sigue la Justicia sobre las muertes en el incendio

Una pone a la ex pareja contra las cuerdas, y la otra, a una familia con la que él tuvo un enfrentamiento. Según trascendió, la jueza Malena Totino se resiste a la segunda versión y no habría aceptado medidas que le solicitaron. Hubo una marcha para reclamar justicia por Natasha y sus dos hijos.

*Por Martín Muñoz Quesada

Las horas van pasando y la comunidad de Caleta Olivia continúa conmocionada por el fallecimiento de una madre joven y sus dos pequeños hijos en un incendio que se apoderó de su vivienda.

Mientras pasa el tiempo, se abren nuevas hipótesis y se van conociendo detalles, tanto de la investigación como del pasado de Natasha, Karin y Lautaro, además de Ricardo Martín Luna, el único sobreviviente del siniestro que se cobró la vida de la joven y sus pequeños hijos.

La Opinión Austral pudo conocer detalles sobre las teorías que manejan tanto la Justicia, la Fiscalía y la Policía, para determinar, indefectiblemente, quién o quiénes fueron los autores del incendio.

La joven y sus dos pequeños murieron atrapados entre las llamas.

En su ampliación de indagatoria, Luna aseguró que fue Natasha quien lo despertó para indicarle que el humo se estaba apoderando del interior de la casa que ellos compartían en el barrio 17 de Octubre.

Tras la alerta, Luna se levantó, corrió dos cuadras hasta la casa de la hermana y, desde allí, llamó a los Bomberos.

Esto no sería coincidente con lo que indicaron las pericias realizadas por el gabinete de Pericias y Estadísticas de Bomberos y los resultados de la autopsia, ya que está última indicó que tanto Natasha como sus hijos murieron por inhalación de monóxido de carbono, es decir, estaban dormidos y la mujer no podría haber despertado al hombre y no alcanzar a escapar.

Esto parece no haberle llamado la atención a la Justicia de Caleta Olivia, más allá de lo irrisorio que puede parecer que alguien corra dos cuadras para ir a llamar a los Bomberos.

Las teorías

En exclusiva, Luna dialogó con LOA y señaló como posibles autores a las familias Quipildor y Rementería, tal como lo hizo en la Justicia. La vendetta habría sido el móvil del incendio, ya que el primero de enero Luna habría apuñalado a uno de ellos.

Pese a que tanto la Fiscalía como la Justicia irían tras esta teoría, la jueza Malena Totino rechazó abrir la investigación contra esas familias. Incluso, la magistrado que lleva adelante la causa rechazó que se secuestren los celulares de los señalados y la detención preventiva de Luna.

La hipótesis que lleva adelante la Fiscalía y la Policía es la entrada de un “golpe comando” a la casa de Natasha. Al menos tres personas llegaron a bordo de un auto gris, incendiaron la casa y se fueron en el mismo rodado. Esto estaría afirmado por una menor de edad que habría visto el momento del ingreso. Por estas horas, la DDI se encuentra realizando averiguaciones para dar con ese rodado.

La idea de un ingreso forzado a la vivienda es poco creíble y fuentes policiales consultadas por este medio indicaron que la zona más afectada por el incendio fue la parte del techo que queda sobre la habitación en la que dormían Natasha y Luna. Además, ¿nadie se despertaría si alguien entra “tipo comando” a una casa?

Lo cierto es que si bien se esperaba que esta investigación estuviera cerrándose en horas de la tarde de ayer con detenciones preventivas de sospechosos, al cierre de esta edición todo era una incógnita.

La negligencia

Conocida la noticia del fallecimiento de Natasha y sus hijos, se supo el estado de vulnerabilidad y alto riesgo en el que vivían los nenes y la inacción por parte de áreas del Estado.

Desde 2017, los padres de Karin y Lautaro habían realizado denuncias para indicar las situaciones de violencia que sufrían, tanto los nenes como su madre, a manos de Luna.

Incluso ayer se conoció un episodio similar al incendio de anteayer y que tenía como autor al propio Luna: el año pasado él le había prendido fuego al auto de Natasha.

Hace 3 años se realizó la primera denuncia, pero, aparentemente, nunca se hizo un seguimiento del caso. Esto fue ratificado por Juan Pacheco, el papá de Lautaro, que ayer, todavía angustiado por lo sucedido, dialogó con este medio y dijo: “En Niñez siempre me dieron la espalda, nunca me atendieron como debían hacer”.

Por su lado, Cecilia Florentín, a cargo del área de Niñez Municipal de Caleta Olivia, indicó a este matutino que: “Es entendible lo que dice la gente desde el dolor por lo que sucedió, aunque los medios muchas veces replican y desconocen cómo actúa la Justicia en todos sus entes”.

La marcha

Alrededor de 300 caletenses se convocaron en horas de la tarde de ayer en inmediaciones del monumento al trabajador petrolero, el emblemático “Gorosito”, con el fin de pedir celeridad en la investigación y Justicia, tanto por Natasha como por sus pequeños hijos.

El papá de Lautaro dialogó con LOA tras la pacífica manifestación y remarcó su pedido de Justicia. Para él, el autor del incendio fue Luna. “Se está lavando las manos”, aseguró y fundamentó: “Hace poco me enteré que Luna una vez amenazó con un arma a Lautaro, él no me contó nada, sino que se lo contó a mi mamá, o sea a su abuela”.

“Nosotros estábamos viendo el tema de la tenencia para que quede 50-50, que es el máximo, como me dijo mi abogada, y estas semanas íbamos a tener una audiencia”, dijo el hombre, quien además aseguró que continuarán con marchas pidiendo Justicia.