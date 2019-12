Exportan cerezas, pero están de acuerdo con las retenciones

El presidente de la cooperativa frutícola ‘El Oasis’, que este año despachó 15 mil kilos de cereza a China, aseguró que la decisión de aumentar retenciones les significa a ellos pagar ‘lo mismo que hace cuatro años’.

En medio del anuncio que sube las retenciones a la exportación de granos, hay sectores de la producción que están de acuerdo con la decisión del Gobierno Nacional, porque entienden que se trata de una medida paliativa, de emergencia, pero, además, redistributiva.

En la víspera, desde la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz pusieron el grito en el cielo. Sin embargo, no para todos es una mala noticia. En diálogo con el programa ‘En el Tintero’, de Radio LU12 AM680, el presidente de la cooperativa ‘El Oasis’, Jorge Seguel, que exporta cerezas de Los Antiguos, contó que la medida significa que ahora tendrán que pagar retenciones al valor que pagaban en el año 2015.

El decreto de necesidad y urgencia del presidente Fernández, publicado el sábado en el Boletín Oficial, eliminó la fórmula de fijar como derecho de exportación $ 4 por dólar exportado para los cereales y otras materias primas, mientras que definió un porcentaje de 9% para los productos más elaborados, donde entra la fruta fina. De esta manera, el maíz, el trigo y los demás granos pasarán a tener retenciones del 9%, mientras que las de la soja se ubicarán en torno al 27%.

En este sentido, el titular de la cooperativa que hace poco produjo la primera exportación de cerezas a China, contó que, aunque todavía no hicieron un cálculo de cuánto deberán tributar, “comparto la visión general, me parece bien” porque “la soja es un producto de alta rentabilidad, pero además por lo que afecta a la tierra y demás. Me parece razonable”.

En el caso de la cooperativa santacruceña, “somos una empresa que produce, empaca y vende” la fruta, por lo tanto “estamos en los tres aspectos de la cadena”, sostuvo, y mencionó que el problema fue la dolarización de los insumos y las constantes devaluaciones del peso.

“Todos los insumos están dolarizados, el más significativo es el cartón, que, si bien no se maneja en dólares, actualiza los precios en función de los vaivenes del dólar”, dijo, sumando luego a los fertilizantes, que encabezan la lista de artículos que encarecen el presupuesto.

Hasta ahora, el gobierno de Cambiemos había colocado una retención de $ 4, pero “iban sufriendo una devaluación, de manera que terminaban impactando menos, y anterior a eso teníamos una retención del 5%”, que es lo que creen en ‘El Oasis’ que pagarán ahora. “Lo que vamos a pagar se corresponde con lo que teníamos anteriormente, hace unos años atrás. No puedo dejar de estar de acuerdo, me parece que la situación del país amerita que se dicten medidas de este tipo”, sin embargo, no debieran perpetuarse en el tiempo, sino ser de transición, porque si no “estaríamos mal y no tenemos futuro”, aseguró.