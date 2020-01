Tras nueve días de paro total de los colectiveros de Maxia SRL, el viernes pasado recién se retomó el servicio, pero la prestación está lejos de ser la merecida por el usuario, y pareciera que el conflicto está lejos de concluir.

Pablo Grasso no quiere a la empresa de transporte en Río Gallegos o, al menos, no quiere pagar más dinero que el que considera pertinente. “Nosotros no queremos que nos curren”, disparó el intendente a Radio LU12 AM680.

Maxia recibió en los últimos siete meses del año pasado, cuando aún estaba al mando de la Comuna el ingeniero Roberto Giubetich, más de $ 80 millones del Municipio en concepto de subsidios y compensaciones.

A todo esto, y en el marco del congelamiento de tarifas por 120 días dictado por el Ministerio de Transporte, el servicio que brindan no satisface al vecino y mucho menos ahora que, hasta el cobro de aguinaldo -del que por el momento no hay novedades de pago- será con una unidad por línea, mínimamente hasta el lunes.

Por estos días, el tiempo de espera de cada usuario para tomar el colectivo y llegar a su casa, al trabajo o a ‘X’ destino, es de más de una hora y media. Más del doble de lo habitual. Ni qué hablar de aquellos que residen por fuera del ejido urbano, donde el transporte no llega. Algo que fue un reclamo sostenido el año pasado y, por lo que se deja entrever, se está muy lejos de llegar a algún acuerdo para llegar a más usuarios.

Mientras los vecinos pagan por un servicio que no los conforma y otros tantos se ven obligados a caminar o pagar cifras exorbitantes por un taxi o insertarse en la ilegalidad contratando ‘ubers’, la Comuna y Maxia siguen en conflicto y el único perjudicado es el usuario.

Mientras que el intendente dice que la empresa dibuja mayores costos y recorridos para cobrar más y audita el contrato, el gerente de Maxia amenaza con irse de la ciudad. ¿Será eso lo que busca Pablo Grasso, y gestionar él la llegada de una nueva concesionaria de transporte a la capital santacruceña?

Es de recordar que a fines del 2019 se instaló fuerte el rumor de que el Municipio buscaría implementar el servicio de taxi-colectivos, lo que trajo al conflicto a los ‘tacheros’, que de por sí cada vez tienen menos pasajeros y más impuestos y su problemática es también otra, luchando contra los ‘taxis truchos’.

Lo cierto es que los trabajadores de Maxia aún no cobran el aguinaldo y el servicio está a media máquina.

Lo que traerá mayores precisiones respecto al futuro del transporte público en Río Gallegos -y en todo el país- está atado íntegramente a lo que pase y se defina próximamente en el Ministerio de Transporte.

Ya el martes pasado, el ministro Mario Meoni reunió a los 24 representantes de las provincias para avanzar en el modelo que tomará el transporte público en los próximos meses. ¿Qué pasará el día 121?, es decir el 30 de abril, cuando finalice el congelamiento de tarifas. La adhesión a la medida fue condición para recibir $ 6.000 millones del Fondo Compensador de subsidios que permitirá a las provincias compensar erogaciones mayores por no aumentar el boleto.

El Municipio de Río Gallegos hoy no tiene espalda económica para sostener los más de diez millones de pesos mensuales en concepto de subsidios y pasajes gratis. Tampoco la tenía la gestión de Giubetich, que fue la que se encargó de negociar el contrato con Maxia y se lo dejó a Grasso.

“No podemos estar poniendo 10 o 15 millones de pesos por mes, ya se le dieron 90 millones de pesos a Maxia en los últimos 7 u 8 meses, pero hoy se presentan con mayores costos modificados con lapicera”, criticó el actual intendente.

Mario García, de Maxia SRL, dijo que es inviable continuar en la ciudad si los pagos no aparecen, cuestionando que el Municipio les pide “informes de todo tipo y color”, y que hablan de “incumplimientos que no son tal”, además de aseverar que el diálogo es escueto con las autoridades.

El gerente sostiene que el Municipio les adeuda $ 21 millones y que la postura es “cobrar lo que nos adeudan y si no nos pagan nos vamos”, mientras que el intendente asegura que es de $ 10 millones, y están auditando la deuda que reclama Maxia a su favor.