Una joven pareja y sus dos pequeños hijos perdieron todas sus pertenencias al quemarse la vivienda que habitaban. Un cortocircuito habría sido la causa. La comunidad se movilizó en ayuda y se convoca a una reunión para pedir una autobomba nueva para El Chalten.

La morada se encuentra en el barrio alto de la villa cordillerana. Los ocupantes pudieron salir a tiempo y resultar ilesos, pero las pérdidas materiales fueron totales, el fuego consumió todo.

La joven madre es efectivo de la Policía y junto con su pareja tienen dos chiquitos de 4 y 5 años. La vivienda que ocupaban pertenece a su hermana, a la que alquilaban. Minutos después de apagado el incendio, la comunidad y las autoridades ya activaron mecanismos de ayuda y asistencia a la infortunada familia.

Incendio en El Chalten Familia de El Chaltén perdió todas sus cosas en incendio

“No me van a alcanzar las palabras para agradecer a cada persona que se acercó a ayudar. Los vecinos, la Muni, bomberos, personal del Puesto Sanitario y a todos mis compañeros de la comisaría. Mil Gracias. Recién ahora lo estoy asimilando, perdimos todo pero fue todo material que de apoco vamos ir levantando. Lo más importante es que estamos bien mis hijos y yo… Pudimos salir a tiempo”, dijo la mujer anoche en las redes sociales.

A raíz de este hecho algunos vecinos criticaron que los bomberos tardaron en llegar al lugar, al que hay que subir por una calle en pendiente. Es sabido que la unidad de Bomberos de El Chalten, tiene déficit de equipamientos. Entre ellos una autobomba.

En tal sentido la familia afectada pidió comprensión con los bomberos a los que volvieron a agradecer. «A mí me consta lo que trabajan y ponen todo su esfuerzo en cada hecho que tienen. Son mis compañeros Sé que cada uno está comprometido en su trabajo. Que no tengan las herramientas fundamentales y en óptimas condiciones, no es culpa de ellos”, manifestó.

En tal sentido se está convocando para esta tarde, a las 19 horas a una reunión de vecinos en el Mástil Central, para hacer visible el pedido para que El Chalten tenga una autobomba en óptimas condiciones. (ahoracalafate)