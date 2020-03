Este martes una pareja con su bebé de 10 meses estuvo en “El Gorosito” y en Desarrollo Social solicitando ayuda, al encontrarse en situación de calle. Están sin trabajo y viven en la terminal de ómnibus y en el Hospital Zonal Caleta Olivia.

Sergio Monzón y su pareja Gisel Miranda llegaron hace 4 meses de Comodoro Rivadavia, con su pequeño de 10 meses. Esta familia se encuentra en situación de calle. Ayer estuvieron haciendo un pedido de solidaridad en “El Gorosito” y luego se presentaron en Desarrollo Social en busca de ayuda urgente, para tener una mejor calidad de vida.

Actualmente la pareja está desempleada, y vive en situaciones extremas, duermen en la terminal de ómnibus y en el HZCO.

La Opinión Zona Norte se acercó al lugar y dialogó con Sergio: “Estamos pidiendo un poco de ayuda para salir de la situación de calle en la que estamos, hace 4 meses que estamos en Caleta Olivia y estamos en búsqueda de poder darle un buen futuro a nuestro bebé”.

Este joven chaqueño llegó a Comodoro Rivadavia hace 5 años, donde conoció a su pareja actual “vine al sur en busca de trabajo y el 11 de octubre de 2019 la empresa donde trabajaba me dio de baja”. Tras el despido él y su familia fueron a vivir a casa de su suegra, “pero un día nos corrió a mi señora, a mi bebé y a mí y tuvimos que empezar a emprender camino para que el bebé tenga un buen porvenir”.

Además, comentó que llegó a la localidad por una promesa de trabajo que le hizo un familiar, “nos venimos para Caleta con la esperanza de trabajo que nos dieron, me habían dicho que iba a empezar a trabajar en la mina y cuando llegué me soltaron la mano, me encontré con nada”.

Ante esta situación Sergio comenzó a hacer changas y alquiló una casa hasta que se le terminó la plata, “hago trabajos por día para tener para la leche del bebé y comer día a día”, detalló.

Luego mencionó que hace trabajos de durlock, electricidad, cañerías, pintura “soy sellador profesional”.

Finalmente desde el área de Desarrollo Social atendieron a la familia, “nos atendió la trabajadora social, nos dieron un hospedaje por 5 días”, cerró.

Para ayudar a Sergio, Gisel y su bebé llamar o enviar mensaje al 2974611927.