Claudia es una vecina de Río Gallegos y está preocupada por el comienzo de su hijo de 4 años en el jardín de infantes. Pero tiene sus motivos particulares: el niño tiene una patología poco frecuente, además de padecer asma y tener un sistema inmune débil.

“Estoy bastante preocupada, mi esposo es profesional de la salud y conversamos estos temas en casa, y la verdad que el panorama no lo vemos muy prometedor”, señaló esta mañana en diálogo con En el Tintero, por Radio LU12 AM680.

Indicó que mañana acudirán a su médico pediatra para que les brinde un mejor panorama, y así tomar la decisión de enviar o no al pequeño a clases. “Tenemos fundamentos, entre los dos debatiremos qué es lo que es mejor para él”.

Por el asma que presenta su hijo, Claudia explica que siempre intenta protegerlo del clima, ya que además “tiene alergia asociada al asma“, pero “mucho más no podemos hacer más que darle la medicación”. También contó que hace tiempo tuvo un virus sincicial, “que también fue bastante complicado”, y por el que asume que le generó el asma crónico.

Acerca de las medidas que están siendo tomadas por las autoridades gubernamentales sobre el coronavirus, opinó: “Si suspenden los actos masivos, en consecuencia están diciendo que no se puede concentrar un grupo amplio de gente, y los colegios son concentraciones grandes“. Desde el Gobierno provincial, aún no se ha tomado la medida de suspender las clases en los establecimientos educativos.

“La idea de nosotros no es entrar en pánico, pero lógicamente no queremos el ‘por si acaso’, porque somos padres y a nosotros no nos sirve el ‘por si acaso’“, apuntó.

“El virus, por lo que comentan los medios de comunicación serios, un día te dicen el virus no sobrevive en el aire más de tres horas, y hoy si leés un diario te dice que el virus dura en el aire tres días, entonces estamos ante una inconsecuencia total”, reclamó la vecina, y para finalizar expresó: “Ojalá no lleguemos a más casos de los que nuestro sistema de salud pueda soportar“.

