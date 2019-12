Fernández Díaz, nuevo Director General de Asociación de Clubes

Los nuevos desafíos de la Asociación de Clubes (AdC) serán liderados por «Chema» Fernández Díaz, quien asumió el cargo de Director General, dejando su puesto de la dirección comercial dentro la organización.

El flamante presidente de AdC, Gerardo Montenegro, expresó: “Voy a necesitar el acompañamiento de todo el equipo técnico que venía trabajando en AdC. Debemos sostener algo que caracterizó a nuestra gestión que son los equipos de trabajo”.

Chema Fernández Diaz es licenciado en Ciencias Económicas, Postgrado Business Administration por IESE Business School, Programas en Liderazgo y Dirección en INSEAD y IMD Business School. Comenzó su carrera profesional como analista de proyectos para C&B Management Consulting en España. Tres años después se incorporó al Grupo Adecco, donde trabajó más de 12 años en las áreas de desarrollo de negocio, marketing y comunicación, y dirección general, gestionando diferentes proyectos y empresas del Grupo en Europa y Lationoamérica. En el entorno del deporte, cabe destacar las alianzas de marketing y negocios que lideró con instituciones como el COI, FIBA, ITF, America´s Cup, FEB, etc. En 2008 se incorporó como Director General y socio en la agencia You First Sports, con el objetivo de desarrollar el negocio en Argentina y apoyar la expansión en Latam.

Entre las modificaciones más importantes, se comunica la salida de Rodrigo García Squetino, quien luego de cinco años de trabajo deja en manos de Matías Traversa la Dirección de Comunicaciones de AdC, y comenzará a transitar su nuevo rol en la Basketball Champions League Américas