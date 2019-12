Fernández y Michieletto, el balance del 2019

Giorgio Michieletto y Roberto Fernández son los máximos dirigentes del Automóvil Club Río Gallegos. En su balance anual hablaron del trabajo realizado, los campeonatos de karting, pista y cuarto de milla. Lo que dejó en lo institucional y lo deportivo.

El ACRG nació el 27 de diciembre de 1963, desde ese momento no hay año en el que no organice actividades. Desde la pista de tierra al autódromo José Muñiz con el que cuenta actualmente mucho ha pasado. El predio cuenta con un sector para el kartódromo Malvinas Argentinas, el quincho Ramón García, el puente ‘Nino’ Whieoff y el galpón para revisación técnica.

El área de boxes, la zona de parque cerrado, terraza de boxes con confitería incluida, más la torre de control son espacios que si bien se encuentran en buen estado necesitan un trabajo constante de mantenimiento. A esta infraestructura se suma la sede ubicada en el centro de la ciudad. En declaraciones al programa ‘Música de Motores’ por Radio LU12 AM680, indicaron que en las 7 fechas del campeonato de pista contaron con alrededor de 60 a 70 autos promedio en las cinco categorías: “Fue un año bueno, salvo la Fórmula Santacruceña, los campeonatos se definieron en la última carrera” indicó Fernández, “con los problemas que siempre surgen en este tipo de deporte, pero fue un buen año. Me gustó lo de la entrega de premios, lamentable la falta de pilotos. Otros con mucha gente y lo lamentable es que pocas personas de las categorías organizan. Nosotros aportamos con la compra, pero el resto hace un esfuerzo enorme para el asado. Sabiendo que, en el caso de la 1300cc que entrega 28 premios, que hayan quedado 12 o 14 sin entregar, sumado a que de los 3 pilotos que tenían asignado un lugar en el podio creo que sólo uno subió. Garay me comentaba que Rogel quería que la categoría festeje en Piedra Buena, pero es complicado mover integrantes de una categoría que cuenta con 30 autos. No sólo se trata de pilotos, sino de equipos de competición y familias, más nafta para ir y volver”.

Fernández, Zapico y Michieletto en los estudios de LU12. FOTOS: (JOSE SILVA).

En el caso del TPS se presentaron sólo 6 pilotos al asado de cierre con entrega de premios que se hizo en El Calafate por invitación de Pablo Grippo. “Hubo 200 personas este año, y el año pasado hubo 230. Lo ideal es que la entrega se haga con pilotos presentes”.

Consideraron oportuno el comentario de que cuando es gratis no asisten todos, pero cuando se les cobra, seguramente asisten. Carlos Zapico, conductor del programa, aportó la idea de que el año venidero se organice desde septiembre la venta de entradas para la fiesta de cierre: “Hace unos años organizábamos todo nosotros con un catering y terminamos donando prácticamente todo al hogar de ancianos”, recordó Fernández: “Creo que cobrar es más complicado. Pero el 21 de diciembre, en algunas categorías más de la mitad no estaba”.

En el caso de la Fórmula sólo se entregaron 6. “En la secretaría del club hay una cantidad enorme de trofeos de campeonatos de al menos 6 años atrás que nunca han ido a buscar”.

2020

Con respecto al panorama para el año que viene, Michieletto indicó: “A pesar de lo complicado en lo económico, gracias a Dios tenemos el club saneado, las reformas en el interior de la sede del club están listas, estamos terminando detalles y falta lo de afuera. Fue un año difícil, pero lo que rescato es que a pesar de las diferencias en lo deportivo con los cambios de comisario técnico, creo que fue un cambio interesante. En la fiesta ya hubo quien me habló para cambiar al actual comisario deportivo. Siempre digo que la técnica mejoró mucho, pero los comentarios son negativos y uno se pregunta a quién poner. En el karting no conseguimos comisario deportivo a pesar del buen trabajo de Alberto Seoane. No hay quien quiera serlo. Más que nada por las agresiones que sufren. Siempre están con el tema de la persecución y no es así. No sabemos cómo conformarlos”.

Aseguró que: “Siempre estoy para el lado del piloto, porque corrí. Ante los reclamos cambiamos el comisario y volvieron las quejas”.

Fernández acotó: “Los presidentes de categorías deben trabajan en lo que tiene que ver con los reglamentos en tiempo y forma y trabajar para que haya autos. Tener en cuenta que no hay que levantar el teléfono para llamarnos en el caso de no estar de acuerdo con una resolución que surja de una revisión técnica o sanción de parte del Comisario Deportivo, sino nos tenemos que ir de Gallegos el día de la carrera y volver el lunes”.

La obra

Desde hace tiempo, la sede del club, durante la cena de fin de año Fernández aseguró que parte del proyecto de la obra en el lugar está listo, en cuanto a lo que resta indicó: “Adentro nos queda poco para completar, unos temas de carpintería con la puerta que va al salón y detalles de iluminación que Bomberos nos pidió con respeto a las luces de emergencia. Estamos con los planos y trámites de habilitación como confitería y salón de eventos, para que se pueda alquilar, fue preparado para todo eso. La idea es que si encontramos una persona para que se haga cargo de la confitería con el compromiso de cuidarla y mantenerla para que nosotros nos hagamos cargo de la renta”. Dijo que es una obra que costó mucho: “Pensamos que eran pocas cosas y terminamos armando prácticamente todo, quedó el techo histórico. Nuevas instalaciones desde cero. Ahora nos llegaron las mesadas de acero inoxidable, que es lo que pide Bromatología”. La segunda parte que tiene que ver con el exterior, eso demandará un tiempo, pero cuando se termine permanecerá por mucho tiempo. “Lamentablemente muchos critican pero nadie apoya o visita el lugar, es una obra de 3 años. Tomamos el compromiso de terminarla” aseguró Fernández.