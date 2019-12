Fin de gestión: sin limpieza urbana y un solo camión recolector

La gestión de Giubetich se despide dejando una situación compleja en materia ambiental. Hace 30 días el sector de limpieza urbana no trabaja por falta de movilidad, y de los diez camiones recolectores hoy sólo funciona uno. “Están esperando que pase el tiempo para que se haga cargo otro”, señalaron.

Ayer se viralizó una publicación en Facebook que denota el estado actual del sector de limpieza y recolección del municipio. Se trata de las unidades que utilizan los trabajadores para desarrollar las tareas diarias.

La Opinión Austral dio cuenta de la situación tiempo atrás, cuando los camiones comenzaron a tener desperfectos mecánicos y la recolección se hacía cada vez más difícil. La problemática se arrastra desde hace años, lo que denota la falta de inversión que ha habido en las últimas gestiones municipales.

En diálogo con el medio, trabajadores y allegados al sector de limpieza urbana y recolección de residuos coincidieron en que las tareas diarias en la ciudad se complejizaron con la falta de insumos y de repuestos de los camiones.

Al inicio de la gestión, indicaron que la situación no difería demasiado de lo que es hoy, a poco de concluir los cuatro años. La situación, por ende, data de tiempo atrás, cuando todavía estaba en funciones la gestión del ex intendente Raúl Cantín.

Por una parte, hace 30 días que el sector de limpieza urbana no se encuentra trabajando porque se rompió el alternador del colectivo que transporta a los empleados municipales en cuadrilla a los distintos sectores de la ciudad. Por otro lado, de los aproximadamente 10 camiones que tiene el municipio, hoy sólo funciona uno, más una mini-cargadora.

En diálogo con el medio, uno de los trabajadores del área señaló: “la verdad es que la flota de camiones nuestra está completamente destruida. Tenemos un colectivo que está roto y solamente es el alternador, y no te sale tan caro arreglarlo”. Por otra parte, indicó que hay máquinas destruidas sin cubiertas: “no se las compran y lamentablemente está tirada en el corralón. Por más reclamos o notas, no le dan importancia a la maquinaria municipal”.

En paralelo, apuntó: “yo soy de limpieza urbana y las palas están rotas, no tenemos herramientas para un buen servicio. El que queda marcado es el empleado municipal, estamos hace un mes sin hacer nada porque no tenemos movilidad para llevar a la gente y no hay respuestas del ejecutivo, están esperando que pase el tiempo para que se haga cargo otro”.

En tanto, detalló que en el área de recolección trabajan en diferentes turnos, siendo 45 empleados por la mañana y 37 por la tarde. “Solamente hay dos camiones, de los que queda uno solo a disposición para limpiar. Ese sale, hace su sector, vuelve al corralón y después vuelve a salir. Están en funcionamiento constantemente y por eso también se rompen las cosas, no tienen descanso”, agregó el municipal.

“El hecho más importante es que hace 30 días que el sector de limpieza urbana no está trabajando por la falta de movilidad que tenemos”, explicó otro de los trabajadores al medio.

“Recolección tiene tres camiones, hoy en día tenemos un solo camión y una mini cargadora, trabajamos en cuadrilla y no tenemos movilidad para transportarnos y poder trabajar. Hace 30 días que tenemos por el inconveniente del alternador que no se arregló. El planteo lo venimos haciendo y nos dicen directamente que están esperando que cambie la gestión, pero en el medio está la ciudad, es una mugre todo”, apuntó. Para concluir, resaltó: “lamentablemente por esa cosa tan chiquita hace 30 días que no trabajamos”.