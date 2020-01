Franco Castro nació en Río Gallegos, siempre practicó deportes y hace 2 años descubrió que correr era lo suyo. Siente que lo libera. Comenzó compitiendo en 5 kilómetros, luego en 10 y una vez hizo los 21. Su próxima línea de salida está puesta en El Calafate. Quiere ir a El Chaltén y espera juntar el dinero necesario para la de Torres del Paine. Su historia se parece a muchas y tiene un aditivo especial.

*Por Ana Baratuz

Se puso de pie cuando estaba por cumplir 3 años.

Franco no es el primero ni el último deportista que compite en silencio, sin armar demasiado revuelo con sus logros. Lo comparte en familia y con amigos. Es NyC, tiene 23 años y desde jovencito buscó algo especial en cada disciplina que practicó. Hace 2 años, supo que correr era lo que le gustaba. Reconoce que dar el primer paso es lo más difícil y no se trata de una metáfora, todo lo contrario, nació con una enfermedad que le provocó falta de calcio en los huesos. “Tenía las piernas torcidas y los pies se chocaban”, comentó casi como al pasar. El punto es que le colocaron férulas ortopédicas y a los casi 3 años se paró por primera vez.

Empezó a entrenar cerca de su casa, en el velódromo municipal, y poco a poco fue incrementando las distancias. Se animó a probarse y compitió en la carrera aniversario que realiza en el mes de abril el diario Tiempo Sur: “En esa carrera quedé segundo en mi categoría”, recuerda con evidente satisfacción, es que correr junto a otros en situación competitiva fue interesante, atractivo, desafiante.

La motivación creció y redobló esfuerzos, utilizando cada momento disponible antes o después de su compromiso laboral.

Le picó el bichito competitivo y quedó atento a las carreras locales, sumó más podios y se animó a salir de la ciudad. En la medida que su sueldo se lo permitía, pagó las inscripciones y pasajes. Necesitaba cruzar otras líneas de meta. Se metió en lo desconocido y le gustó.

Entendió que correr por correr es satisfactorio, pero para competir es necesario adquirir conocimientos específicos y pidió ayuda, consejos que le permitieran mejorar su rendimiento. Supo que la alimentación es fundamental, sumar proteínas, vitaminas, los beneficios de un buen descanso.

Con ayuda de su familia, asistió a eventos multitudinarios y se sintió bien, se sintió parte. Su próxima aparición será en la carrera en El Calafate: “A esa voy sí o sí”, indicó. A la hora de preguntarle cuál es el proyecto 2020, fue como que las palabras se le quedaban atoradas. Con un dejo de vergüenza, confesó que le encantaría ir a la Fiesta Nacional del Trekking en El Chaltén, donde el circuito pasa por lugares de asombrosa belleza y desafía físicamente a los participantes por el sinnúmero de las dificultades. Está trabajando para eso y el sueño siguiente sería ir a la que se realiza en la zona de Torres del Paine.

Necesita auspiciantes, porque a pesar de trabajar, los costos a veces se hacen inalcanzables. “No le quiero pedir a mi familia, me da ‘calor’ pedir. No quiero ‘mendigar’”.

El orgullo es comprensible, lo que hace es por gusto. Las carreras son una actividad que, si bien requiere un entrenamiento riguroso, son algo que nadie lo obliga a hacer.

Lo que siente

“Correr me fascina. Cuando corro me siento bien. Mi entrenador de fútbol (El Fortín) me metió en una competencia y después dejé el fútbol. Fui mejorando y conseguí destacarme. Conocí al grupo ‘Los Picantes del Sur’ que me ayudaron con la técnica”. Dijo que entrena bajo todas las condiciones climáticas. “Una vez corrí los 21 kilómetros, pero prefiero sentirme seguro en los 10 kilómetros y después volver a esas carreras más largas”.

El 26 va a Calafate Corre: “Fui dos años, salí tercero y el año pasado salí segundo, quiero ir por el primer puesto. Ir a Torres del Paine cuesta. Necesito sponsor que me colabore con la estadía o lo que pueda. Quiero representar a Río Gallegos, a la provincia, de la mejor manera”. También le gusta correr en pista: “Quiero probarme con chicos de Elite que corren en Chile. La única forma de probarme a mí mismo es hacerlo ante mejores que yo o con más experiencia, porque de todo se aprende”.