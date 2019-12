Freddy Sosa jugará al hockey en el Málaga de España

El hockey de Santa Cruz tendrá un representante en el Club Deportivo Málaga 91 de España. Se trata de Freddy Sosa, jugador del Club Social y Deportivo El Chaltén. Estará del 26 de diciembre al 14 de febrero. Allí jugará partidos amistosos en la previa de la Liga Andaluza.

El ambiente deportivo de la localidad de El Chaltén tiene motivos para festejar. Desde el Club Social y Deportivo El Chaltén comunicaron: “Con lágrimas de emoción, alegría y orgullo en los ojos, tenemos el agrado de informar la inminente partida de nuestro jugador Freddy Sosa, quien ha sido invitado por el Club Deportivo Málaga 91 (España) para formar parte del equipo de 1ra Caballeros de hockey indoor”.

Una bomba de estímulo para el joven deportista y más aún para los pequeños que practican la disciplina (que son muchos) en todas las categorías.

En el club europeo participará con su plantel de una serie de partidos amistosos, para luego arrancar con una nueva fase de la Liga Andaluza de Hockey Indoor.

“Estamos convencidos de que esta será una experiencia sumamente enriquecedora para Freddy, no solamente en lo deportivo, sino y por sobre todas las cosas en lo humano”, señalaron los dirigentes. “Freddy: estamos tan orgullosos de vos”, expresaron: “Siempre perseguiste tus sueños (con mucho esfuerzo y constancia). Superaste las adversidades y obstáculos que se te presentaron en tu corta vida. Tu perseverancia es inmensa. Tu talento es notable. Pero lo más importante de todo esto es que sos una gran persona”.

Freddy Sosa: de El Chaltén a España a jugar indoor. FOTO: (CSDEC ).

Sergio Saade, referente deportivo del lugar, al ser consultado por LOA comentó: “Juega desde que estaba en 4° grado. Puede jugar en cualquier posición (menos en el arco), pero le sacás el jugo poniéndolo de centro. Estuvo en Guyana, aunque no lo ponían de titular y cuando lo ponían, lo usaban de defensor”, en relación a la convocatoria a la selección argentina que terminó en segundo lugar en el evento internacional.

Palabras

Allá por el año 2014, escribió en su red social: “Un día me dijeron el hockey no sirve, no te lleva a ningún lado y mirá, no soy un reconocido deportista, pero sí para la gente que me apoya y sigue, familia, amigos, conocidos. No gané nada en lo económico, pero gané algo especial: ser conocido por amar y vivir con el hockey y no cualquier hockey, hablo del HOCKEY PISTA, mi pasión, y gracias a eso puedo decir que soy uno de los doce que representa no a uno, ni a dos, si no a muchos que les apasiona este deporte que crece día a día”, para cerrar con: “Esto me hace vivir”.