Unos 12 mil pesos fueron sustraídos de una vivienda de Buenos Aires al 300 de nuestra ciudad capital. La damnificada dijo que posiblemente los delincuentes se percataron cuando ella llegó y se escaparon, dejando un televisor sobre una de las camas.

Los delitos contra la propiedad no merman en la ciudad capital, pese a que la Policía intensificó los controles en diferentes puntos de la localidad. En horas de la tarde noche del sábado, el personal de la Seccional Primera debió intervenir en un nuevo hecho que se registró en una vivienda de la calle Buenos Aires al 300.

Todo comenzó cerca de las seis y media de la tarde del sábado, cuando la dueña de la casa salió a comprar comida y al regresar, se dio cuenta que el portón de la casa estaba abierto. La situación le llamó la atención, pero no le dio gran importancia, por lo que se quedó en su auto respondiendo unos mensajes.

En estos momentos los que los malvivientes habrían estado adentro de la casa, revolviendo y buscando objetos de valor que sustraer. Ellos se habrían percatado de la llegada de la dueña y decidieron escapar saltando por una medianera a un patio vecino. Según indicó la mujer en comunicación con La Opinión Austral, ella había regresado a su vivienda a buscar un abrigo y se percató que se había olvidado de comprar milanesas. Este último contratiempo fue de vital importancia para no cruzarse con los malvivientes.

“Por suerte no me los crucé, sino podría ser peor, hoy no se sabe qué pasa en Gallegos”, dijo a este matutino la damnificada, que es profesora, sobre su hecho y por la cantidad de robos que vienen ocurriendo en la ciudad.

Los delincuentes forzaron uno de los ingresos de la vivienda y revolvieron todo el interior, pero, curiosamente, no se llevaron nada de valor. Una computadora, joyas y hasta un televisor quedaron intactos. Sólo un LED había quedado sobre una cama y los ladrones no habrían alcanzado a llevárselo, al percatarse de la llegada de la mujer.

Los ladrones solamente se alzaron con unos 12 mil pesos que tenía la mujer guardados como ahorros para pagar una deuda y que los tenía en una cajonera.

En el caso tomó intervención el personal de la Seccional Primera y del Comando Radioeléctrico. Los agentes arribaron momentos después del llamado de la damnificada, que realizó tras ingresar a su casa y percatarse de la desagradable noticia.

Los efectivos realizaron las diligencias de rigor, tomaron una secuencia fotográfica del lugar y levantaron huellas que serían de los malvivientes.

“Estoy pensando en instalar cámaras”

La docente damnificada indicó a este medio que, debido a cantidad de robos que se han registrado en la zona, no descarta la idea de contratar un servicio de seguridad privada.

“Hay un vox populi que dicen que cuando viene el parque (de diversiones) a Gallegos se incrementan los robos” indicó la mujer, sin ahondar en demasiados detalles, cargando contra los trabajadores de la atracción.

Por otro lado rememoró la cantidad de robos que se registraron en la zona. “Hace unos días robaron en la panadería de la esquina, también a plena luz del día, antes de ayer también, en un kiosco que queda en la Inmigrantes, por eso tengo pensado en instalar cámaras de seguridad aunque con lo caro que está todo capaz lo haga más adelante”.