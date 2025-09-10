Your browser doesn’t support HTML5 audio
+
María Aurora SÁNCHEZ
(1950-2025)
El Consejo de Médicos de la Provincia de Santa Cruz participa con profundo pesar el fallecimiento de la Dra. María Aurora SÁNCHEZ, matriculada en esta institución desde el año 1999.
Recordando con afecto a la colega, acompañamos con dolor a sus familiares y amigos, rogando por su eterno descanso.
JUAN BARRIO
Q.E.P.D.
El 9 de septiembre ha dejado de existir en nuestra ciudad el señor Juan Barrio, a la edad de 99 años. Sus restos serán sepultados este miércoles a las 11 horas. Participan su esposa, hijos, nietos, bisnietos, demás familiares y amigos. Domicilio de duelo: Primera Junta, Casa 11.
ELISA DOROTEA ZAHN
Q.E.P.D.
El 8 de septiembre ha dejado de existir en nuestra ciudad la señora Elisa Dorotea Zahn, a la edad de 87 años. Sus restos serán sepultados este miércoles a las 14 horas. Participan sus hijos, nietos, demás familiares y amigos. Domicilio de duelo: Orkeke 33.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario